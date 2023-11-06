Απολύθηκε από το Δημόσιο ογκολόγος του «Θεαγένειου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που καταγγέλθηκε από καρκινοπαθείς για περιπτώσεις απάτης και χρηματισμού.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, όπου είχαν απευθυνθεί με μηνύσεις ασθενείς του.

Η δικογραφία βρίσκεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, ο γιατρός κατηγορείται ότι έπαιρνε χρήματα από ασθενείς για αντικαρκινικά φάρμακα που χορηγούνται δωρεάν, ενώ, φέρεται να υποσχόταν - με το αζημίωτο - ότι είναι σε θέση να τους τοποθετήσει σε λίστες προγραμμάτων για κλινικές μελέτες, δίνοντάς τους ελπίδες ίασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

