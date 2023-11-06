Το «πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τη δημιουργία του μεγαλύτερου πάρκου της Αθήνας έκτασης 215 στρεμμάτων στον Ελαιώνα -στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης- δόθηκε σήμερα με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων.

Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία του έργου, προϋπολογισμού 37.200.000,00 ευρώ, που περιλαμβάνει τα «Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα». Πρόκειται για τη μία από τις δύο μεγάλες παρεμβάσεις, που πλαισιώνουν το έργο κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού και αφορά στην διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Βοτανικού.

Η λήψη της απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή ήρθε σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης στις 31-10-23 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε:

«Σήμερα κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου της Αθήνας, που θα λειτουργήσει ως μία από τις σημαντικότερες «ασπίδες» της πόλης απέναντι στην κλιματική κρίση. Η δημοτική μας αρχή, τηρώντας τις δεσμεύσεις της, υλοποιεί -βάσει χρονοδιαγράμματος- το μεγάλο έργο της Διπλής Ανάπλασης, το οποίο με «όχημα» το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα επεκτείνει τα επόμενα χρόνια την πόλη και θα δώσει νέα πνοή στην υποβαθμισμένη επί δεκαετίες, πρώην βιομηχανική περιοχή του Ελαιώνα».

Σημειώνεται ότι κατά τη διαμόρφωση του πάρκου θα φυτευτούν 3.563 μεγάλα αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα καθώς και 102.000 θάμνοι. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν 18.520 τ.μ. χλοοτάπητα, 1.560 τ.μ. μεσογειακού λιβαδιού, 800 τ.μ. κήπων βροχής, ενώ θα δημιουργηθεί και μια λίμνη 950 τ.μ. που θα λειτουργήσει ως κοιτίδα βιοποικιλότητας.

Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου στο δυτικό τμήμα της Αθήνας, συμπληρώνεται ο νοητός κύκλος των μεγάλων αστικών «πνευμόνων» πρασίνου (Λυκαβηττός, Εθνικός Κήπος, Ακαδημία Πλάτωνος κλπ.), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη θωράκιση και ανθεκτικότητα της Αθήνας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.