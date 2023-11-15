Η σορός 62χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε κτήμα επί της οδού Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Καλαμάτα, να αποκλείει την εγκληματική ενέργεια.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 62χρονος ζούσε στην Καλαμάτα, χωρίς όμως να είχε μόνιμη κατοικία, ενώ όλα δείχνουν ότι η σορός βρισκόταν στο σημείο για αρκετές μέρες.
Να σημειωθεί τέλος, ότι διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του.
Πηγή: tharrosnews.gr
