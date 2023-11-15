Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σορός άντρα εντοπίστηκε στην πόλη της Καλαμάτας

Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του

Σορός 62χρονου άνδρα στην Καλαμάτα

Η σορός 62χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε κτήμα επί της οδού Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Καλαμάτα, να αποκλείει την εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 62χρονος ζούσε στην Καλαμάτα, χωρίς όμως να είχε μόνιμη κατοικία, ενώ όλα δείχνουν ότι η σορός βρισκόταν στο σημείο για αρκετές μέρες.

Να σημειωθεί τέλος, ότι διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή,  προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Πηγή: tharrosnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σορός άνδρας Καλαμάτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark