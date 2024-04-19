Νίκος Χαρδαλιάς: Σπάμε τη διαπλοκή, βάζουμε τέλος στα «φακελάκια»

Έκτακτη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνηση, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου

Στην πλήρη πάταξη του φαινομένου της διαφθοράς που καταγραφόταν επί χρόνια στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, αναμένεται να οδηγήσει η χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους πολίτες μονάχα ψηφιακά, όπως ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη, Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνηση, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου. Οι σχετικές πρωτοβουλίες έρχονται σε συνέχεια της σημερινής απόφασης του κ. Χαρδαλιά για εξυγίανση των υπηρεσιών Μεταφορών της Περιφέρειας, καθώς μετακινούνται άμεσα 50 εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών εκ των οποίων και οι 7 Διευθυντές και 20 τμηματάρχες, καθώς και όσοι βαρύνονται με ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα

«Βάζουμε τέλος στις αδιαφανείς διαδικασίες και τα "φακελάκια". Εντός του Ιουνίου, οι διαδικασίες για την έκδοση αντιγράφων αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, καθώς και για την άρση παρακράτησης, θα διεκπεραιώνονται μονάχα ψηφιακά, ενώ το προσεχές διάστημα το ίδιο θα συμβαίνει με τις μεταβιβάσεις οχημάτων καθώς επίσης και με τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ιατρικών αρχείων. Παράλληλα, επεκτείνουμε την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την απόκτησης άδειας οδήγησης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, καθώς το επόμενο διάστημα τα ραντεβού -τόσο για τη θεωρητική, όσο και την πρακτική εξέταση- θα κλείνονται από τους υποψήφιους οδηγούς αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, » τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, παρουσιάζοντας τις νέες σχετικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, από τον Ιούνιο θα τεθεί επίσης σε λειτουργία η αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης, ενώ στο άμεσο μέλλον θα ενεργοποιηθούν επιπρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων, η επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης, η προσωρινή ηλεκτρονική ακινησία φορτηγού ή λεωφορείου Ι.Χ., η μεταβίβαση επαγγελματικών οχημάτων και η ένταξη διαδικασιών στο δίκτυο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Επίσης, δρομολογείται η υποχρεωτική κατ’ οίκον παράδοση των διπλωμάτων, των αδειών οδήγησης και των Ι.Χ. πινακίδων προς τους ενδιαφερόμενους, μέσω courier, τα έξοδα των οποίων θα καλύπτονται από την ίδια την Περιφέρεια Αττικής.



«Βελτιώνουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη, μηδενίζοντας σχεδόν την ταλαιπωρία του. Εξοικονομούμε πόρους και εργατοώρες από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας. Και το κυριότερο, διασφαλίζουμε μέχρι κεραίας, τη νομιμότητα σε κάθε υπηρεσία που παρέχεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής. Και κατέληξε: «Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτό που οφείλουμε στους πολίτες: υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, εύκολα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά, επιτελικά, με τη μέγιστη ταχύτητα και με απόλυτη διαύγεια. Συνεχίζοντας την άψογη συνεργασία μας με το αρμόδιο υπουργείο και με οδηγό το πολύτιμο εργαλείο του gov.gr, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ολοένα πιο ποιοτικές, πιο καινοτόμες υπηρεσίες στον πολίτη».

Δημιουργία «Smart Room»

Στα επόμενα βήματα της Περιφέρειας Αττικής, εντάσσεται η δημιουργία «Smart Room», που θα αποτυπώνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό:

• Βελτιστοποιείται η εμπειρία και η εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς αφενός τα αιτήματα που κατατίθενται θα παρακολουθούνται πλέον, real time, ανά περιφερειακή ενότητα και αφετέρου γίνεται εφικτή η συγκριτική αποτύπωσή τους.

• Επιτυγχάνεται η διαφάνεια και η άρση των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

• Βελτιστοποιείται η απόδοση των ίδιων των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς γίνεται εύκολο να αποτυπωθούν οι λόγοι για τους οποίους «κολλάει» μία αίτηση σε χρόνο μεγαλύτερο από τον μέσο όρο ή σε ποια περιφερειακή ενότητα παρατηρείται πλήθος αιτημάτων μεγαλύτερο, επίσης, του μέσου όρου.

• Εξασφαλίζεται η δυνατότητα για στοχευμένες παρεμβάσεις, ανά στάδιο, καθώς και για επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση που εντοπίζονται οι όποιες δυσχέρειες στην περαίωση των αιτημάτων.

Μετά το πέρας της έκτακτης σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προχωράμε στην πλήρη ψηφιοποίηση της Περιφέρειας Αττικής. Αξιοποιούμε τα οκτώ υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία μέχρι τον Ιούνιο και από τον Ιούνιο και μετά, δημιουργούμε άλλες έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου, στην κατ’ οίκων παράδοση των διπλωμάτων, των αδειών οδήγησης και των πινακίδων Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω courier με έξοδα της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Στόχος είναι να σταματήσουμε οποιαδήποτε διά ζώσης επαφή στο γκισέ κάθε υπηρεσίας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν παθογένειες και αρρυθμίες που ταλαιπωρούν την λειτουργία των υπηρεσιών μας. Δίνουμε οριστικό τέλος σε όλα αυτά που συμβαίνουν, με γενναίες αποφάσεις απομακρύνοντας από τη θέση τους υπαλλήλους που με τη συμπεριφορά τους έχουν προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα. Εργαζόμαστε σκληρά ώστε η Περιφέρεια Αττικής να ανοίξει νέους δρόμους. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και το χρέος μας απέναντι σε κάθε πολίτη του λεκανοπεδίου».

Χαιρετίζοντας τις νέες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη που κάνει ένα τέτοιο τολμηρό ψηφιακό βήμα. Προτεραιότητα μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δημήτρη Παπαστεργίου είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια ευρείας ψηφιοποίησης, καθώς αυτή μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και ως χτύπημα στα φαινόμενα διαφθοράς όπου είναι πιθανόν αυτά να υπάρξουν».

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, δήλωσε ότι: «Στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Περιφερειάρχη Αττικής, όπως επιβεβαιώθηκε από τη σημερινή μας συνάντηση, είναι η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στόχος μας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η εξεύρεση κάθε τρόπου ώστε η ψηφιοποίηση να αποτελέσει τον τρόπο με τον οποίο θα καταπολεμήσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο διαφθοράς, που δεν περιποιεί τιμή για κανέναν και κάνει τους πολίτες να βιώνουν δύσκολες καταστάσεις.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως πολιτική ηγεσία, σε συνεργασία πάντα και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ψηφιοποιούμε πολλές από τις διαδικασίες που αφορούν στις μεταφορές, όπως τη διαδικασία για την έκδοση πινακίδων, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, κ.α.

Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, θα δουλέψουμε πολύ σκληρά και μεθοδικά για να επιτύχουμε όλα να γίνονται με διαφάνεια ώστε να μπορούμε να μιλάμε για καθαρές, «πράσινες» μεταφορές έως το 2030. Και όταν μιλάμε για «καθαρές» μεταφορές, το εννοούμε σε όλα τα επίπεδα».

