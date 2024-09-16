Κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο νέος ΚΟΚ θα προβλέπει υψηλές ποινές για όσους παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, οδηγούν υπό την επήρεια αλκοολ, μιλούν στο κινητό ή δεν φορούν ζώνη ή κράνος, κ.α.

Η βασική φιλοσοφία του νέου Κ.Ο.Κ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι:

«Στηρίζουμε τη μοτοσικλέτα, προστατεύουμε τους αναβάτες της και επιδιώκουμε την μεγαλύτερη ασφάλεια των αναβατών με την καθολική χρήση του κράνους. Το κράνος αποτελεί βασικό μέσο προστασίας και η χρήση του για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη. Η ασφάλεια του μοτοσικλετιστή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρήση κράνους. Δεν πρόκειται απλώς για έναν νομικό κανόνα, αλλά για έναν κανόνα ζωής».

Τα 6 κύρια σημεία που τονίζονται με τον νέο ΚΟΚ είναι :

1. Η υποχρεωτική χρήση του κράνους, τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρότερες μοτοσικλέτες.Αυστηρές ποινές στους υπότροπους παραβάτες

2. Η μείωση της ταχύτητας στον αστικό ιστό. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η ταχύτητα πρέπει να μειωθεί, καθώς τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στις πόλεις, με το 74% αυτών να προκαλούν νεκρούς ή τραυματίες. Η μείωση της ταχύτητας είναι ένα κρίσιμο μέτρο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

(Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα, με δύο ανθρώπους να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ένα παιδί να γλιτώνει από ένα ατύχημα, επειδή κάποιος έπεσε πάνω τους μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό υπογραμμίζει πόσο επίκαιρη και αναγκαία είναι η παρέμβασή μας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.)

3. Η διαμόρφωση των οδών με στόχο τη μείωση της ταχύτητας και την προώθηση της μικροκινητικότητας. Η δημιουργία ασφαλών δρόμων θα συμβάλει στη μείωση της ταχύτητας και θα προωθήσει τη χρήση ποδηλάτων και πατινιών, πάντα με όρους ασφάλειας. Μιλάμε για ταχύτητες των έως 25 km/h σε τέτοιου είδους οχήματα, με κράνος και όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Επιπλέον, δίνουμε έμφαση στη διήθηση της κυκλοφορίας των μοτοσικλετιστών. Με τη νέα προσέγγιση, οι μοτοσικλετιστές θα μπορούν να κινούνται με ασφάλεια χωρίς να παρεμποδίζονται από τη συμφόρηση των αυτοκινήτων. Η μικροκινητικότητα, λοιπόν, είναι ένα κρίσιμο σημείο, και προωθούμε τη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή τους χρήση.

4. Αντικοινωνική συμπεριφορά – υποτροπιάζουσα παραβατική συμπεριφορά.

5. Απενοχοποίηση οχημάτων και υπευθυνότητα οδηγών

6. Υψηλή τιμωρία: α) κόκκινο, β) κράνος, γ) αλκοόλ, δ) ζώνη,ε) το κινητό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

