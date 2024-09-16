Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά 15 διαρρήξεις καταστημάτων κατηγορείται ότι διέπραξε ένας 17χρονος, μέσα σε δύο μήνες, σε περιοχές του Κορδελιού και του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Η δράση του αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνες των αστυνομικών Αρχών της Θεσσαλονίκης, με τη λεία του ανήλικου να περιλαμβάνει 2.100 ευρώ σε μετρητά και διάφορα αντικείμενα, συνολικής αξίας 2.400 ευρώ.

Οι διαρρήξεις - κλοπές, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τελέστηκαν το διάστημα από τις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου έως το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Πηγή: skai.gr

