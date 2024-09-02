Διευκρινήσεις σχετικά με το τι ισχύει τελικά για τον καφέ κατά τη διάρκεια της οδήγησης έδωσε μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

«Ο ΚΟΚ προβλέπει να μην απασχολούνται τα χέρια του οδηγού με οτιδήποτε άλλο εκτός από την οδήγηση - δεν κάνει αναφορά στον καφέ - αλλά ότι τα χέρια του οδηγού πρέπει να είναι στο τιμόνι και η προσοχή του φυσικά στον δρόμο.Σημασία έχει να μην απασχολούμε τα χέρια μας την ώρα που οδηγούμε, είτε με κινητό είτε με οτιδήποτε άλλο» είπε αρχικά η αξιωματικός.

«Εχει γίνει πολύς λόγος για τον καφέ. Δεν είναι καινούργια διάταξη, αν ένας όμως οδηγεί και κρατά συνεχώς στο ένα χέρι ένα ποτήρι με καφέ καταλαβαίνετε πως δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην οδήγηση και να ανταποκριθεί σε κάτι έκτακτο» δήλωσε η κα Δημογλίδου.

Σημειώνεται πως στην παράγραφο δύο (2) του άρθρου 13 ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας υποχρεώνει τους οδηγούς των οχημάτων να έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τους αναγκαίους σε κάθε περίσταση χειρισμούς. Το διοικητικό πρόστιμο είναι 100 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 30 ημέρες.

Στην ερώτηση «αν πάρει ο οδηγός μία τζούρα από τον καφέ θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 100 ευρώ;», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Απάντησε ξεκάθαρα «δεν νομίζω πως υπάρχει πολίτης που έχει λάβει τέτοια κλήση. Είναι υπερβολικό αυτό που αναφέρεται».

Μάλιστα η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε «δεν έχει αλλάξει κάτι για την ελληνική αστυνομία, οι ίδιες κλήσεις καταγράφονται και τώρα. Αυτό που ξεκαθαρίζω είναι πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να απασχολούμε τα χέρια μας με κάτι άλλο όταν οδηγούμε».

Πηγή: skai.gr

