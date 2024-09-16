Σήμερα, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, για απόκτηση και αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων.

Το νέο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και έχει ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας.

Τα προγράμματα ΣΕΚ θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers). Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, εκ των οποίων οι 12 ώρες θα πραγματοποιηθούν με δια ζώσης εκπαίδευση, τουλάχιστον 48 ώρες με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.



Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher) και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 400 ευρώ (μικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/katartisi-ergazomenon

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων και, μετά την ανακοίνωση του Μητρώου, θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από λίστα που περιλαμβάνει περισσότερα από 600 προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουν περισσότεροι από 200 πάροχοι ΣΕΚ.

