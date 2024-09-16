Του Μάκη Συνοδινού

Δυο επιθέσεις σε ανήλικους κατεγράφησαν το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα στην Πετρούπολη δυο ανήλικοι με την απειλή μαχαιριού προσπάθησαν να ληστέψουν δυο άλλους ανήλικους. Τα δυο παιδιά αντιστάθηκαν και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως το περιστατικό καταγγέλθηκε στο τοπικό ΑΤ και από τις αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δυο δράστες οι οποίοι και αυτοί είναι ανήλικοι.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο όταν μετά τρία άτομα φορώντας κουκούλες προσέγγισαν και χτύπησαν άγρια 2 ανήλικους οι οποίοι κάθονταν στο προαύλιο σχολείο.

Οι ανήλικοι ειδοποίησαν τους γονείς τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς έφεραν χτυπήματα σε χέρια πρόσωπο και κεφάλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.