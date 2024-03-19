Νεκρός βρέθηκε τα μεσάνυχτα 40χρονος στον Ασπρόπυργο

Νεκρός εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα, ένας άνδας Ρομά, ηλικίας 40 ετών, στην περιοχή Κουτάλα Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο ίδιο σημείο είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ Ρομά.

Το θύμα δεν είχε τραύμα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο, έφερε ωστόσο βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του 40χρονου.

Πηγή: skai.gr

