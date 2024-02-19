Λογαριασμός
Σεισμός 4,1 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Καρπάθου

Σύμφωνα Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 42 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του νησιού.

Σεισμογράφος

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 03:25 στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Καρπάθου.

Σύμφωνα Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 42 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του νησιού, 455 χλμ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11.3 χλμ.

