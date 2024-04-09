Εξιχνιάσθηκε η δολοφονία 35χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα - Συνελήφθη μέλος συμμορίας

Το τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας 35χρονου από το Αφγανιστάν και απόπειρας ανθρωποκτονίας αλλοδαπών, που είχε γίνει μετά από συμπλοκή ομάδων ατόμων το βράδυ της 8ης Μαρτίου 2024, έξω από κατάστημα στην περιοχή του 'Αγιο Παντελεήμονα.

Για την υπόθεση συνελήφθη, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, μέλος συμμορίας, ο οποίος κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 12 άτομα, που κατά περίπτωση κατηγορούνται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία (τετελεσμένη και σε απόπειρα), συμμετοχή στη συμπλοκή καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Μαρτίου, έξω από μια καφετέρια που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Ηπείρου, μεταξύ δύο ομάδων, επτά και έξι ατόμων αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο συλληφθείς, μέλος της ομάδας των επτά ατόμων, πυροβόλησε προς το μέρος της άλλης ομάδας χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Στη συνέχεια και ενώ η συμπλοκή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, πυροβόλησε εκ νέου και τραυμάτισε σοβαρά το 35χρονο θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο, βρέθηκαν τρεις κάλυκες πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9mm, σιδερένιος λοστός, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, βέργα σιδήρου, σιδερένιο κοντάρι, δύο ξύλινα κοντάρια, σουγιάς, λίμα μαχαιριών, μαχαίρι, δύο σπαθιά, σιδερένιο κοντάρι, καθώς και δύο ξύλινα κοντάρια.

Ακολούθησε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα, εργαστηριακά ευρήματα και ψηφιακά πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του συνόλου των εμπλεκομένων καθώς και τη διακρίβωση του κινήτρου της συμπλοκής.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ακολούθως, από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του φυσικού αυτουργού, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη.

Μάλιστα, δύο μέλη της συμμορίας στην οποία συμμετείχε ο συλληφθείς, κατηγορούνται ως μέλη μίας εκ των εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν πρόσφατα από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σημειώνεται ότι το σύνολο των κατηγορούμενων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν, για πληθώρα ποινικών αδικημάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

