Την Τετάρτη θα απολογηθεί η 32χρονη από την Αλγερία που κατηγορείται πως σκότωσε το 3χρονο κοριτσάκι της και στη συνέχεια το εγκατέλειψε στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου. Ήδη στα όσα έχει πει στους λιμενικούς και τους αστυνομικούς, μετά τη σύλληψή της, έχει πέσει σε αντιφάσεις και έχει αλλάξει το σενάριο για το τι πραγματικά έγινε και μένει να φανεί τι θα πει επίσημα στην απολογία της.

Συγκεκριμένα, φέρεται να υποστήριξε στα στελέχη του Λιμενικού ότι το άτυχο κοριτσάκι «έπεσε στο μπάνιο με το κεφάλι και χτύπησε πολύ. Όταν τη σήκωσα, κατάλαβα ότι δεν είχε τις αισθήσεις της, μάλλον ήταν νεκρή, της έβαλα το μαγιό και κατέβηκα κάτω». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «όταν φτάσαμε στην παραλία, την πήρα αγκαλιά, μπήκα μέσα στη θάλασσα, περπάτησα όσο μπορούσα να πατάω και μετά την άφησα».

Ωστόσο, στις αστυνομικές αρχές, προανακριτικά, είχε αναφέρει ότι μπήκε στη θάλασσα, άφησε το παιδί ζωντανό, το σώμα του ήταν ζεστό και η καρδιά του χτυπούσε.

Ακόμη και την τελευταία στιγμή που είχε η 32χρονη με το παιδί της, περιγράφει δύο διαφορετικές εκδοχές. Στη μεν πρώτη είπε ότι μπήκε στη θάλασσα στα βαθιά, άφησε το παιδί νεκρό και έφυγε, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σημειώνει ότι πήγε εκεί για να το βοηθήσει να συνέλθει, αλλά την τελευταία στιγμή της γλίστρησε από τα χέρια και έπεσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε ερωτήσεις γιατί δεν προσπάθησε να βοηθήσει το παιδί της, δεν έδωσε απάντηση.

Γιατί δίνει διαφορετικές εκδοχές

Οι Αρχές εκτιμούν πως η ίδια επιδιώκει να αντιστρέψει τις κατηγορίες σε βάρος της, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την ποινική μεταχείρισή της, ενώ δεν πείθει το σενάριο του ατυχήματος.

«Θέλει να κάνει το κακούργημα, πλημμέλημα. Επιδιώκει η κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση να γίνει προσβολή μνήμης νεκρού. Επιδιώκει δηλαδή να μετατρέψει την πιθανή ισόβια ή πολυετή κάθειρξη σε… 6 μήνες ή χρηματική ποινή» αναφέρουν αστυνομικοί και Λιμενικοί.

Υπενθυμίζεται πως στο σπίτι της οικογένειας στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν και κηλίδες αίματος της 3χρονης, αλλά όχι στο μπάνιο, όπως υποστήριξε η 32χρονη αλλά σε έπιπλο της κουζίνας.

Κρίσιμη η μαρτυρία και των δύο αδερφών της 3χρονης

Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να δώσουν και τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά, τα αδερφάκια του 3χρονου κοριτσιού, εφόσον ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο με την καλύτερη δυνατή φροντίδα που μπορεί να τους παρασχεθεί σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, έχοντας στο πλευρό τους και ψυχολόγους.

Οι Αρχές στοχεύουν στις πληροφορίες αυτές, τις οποίες θα εκμαιεύσουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.