Η ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά ουσιαστικά σήμερα για τον Παναθηναϊκό, καθώς το «τριφύλλι» θα μάθει τον αντίπαλό του στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, από όπου και θα αρχίσει την προσπάθειά του για πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» συμμετέχουν στην κλήρωση ως ισχυροί, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουν αρκετές από τις πιο δύσκολες ομάδες της διαδικασίας. Η UEFA θα πραγματοποιήσει την κλήρωση το μεσημέρι (15:00) και αμέσως μετά θα ξεκαθαρίσει το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι πρώτοι αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 30 Ιουλίου. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον δρόμο προς τη League Phase, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της νέας σεζόν.

Στη λίστα των πιθανών αντιπάλων βρίσκονται ομάδες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Πανεβέζις, Νέφτσι, Μάδεργουελ, Ντουνάισκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαραζντίν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Πολίσια Ζίτομιρ, Τσερκάσι, Κόπερ, Μπράβο, Ζίμπρου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΚΚΑ 1948 Σόφιας, Σέλμπουρν, Ντουκάτζινι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Παράλληλα, στο γκρουπ των υποψηφίων αντιπάλων βρίσκονται και ομάδες που θα προκύψουν από τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει την έκτη καλύτερη βαθμολογία ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League και αυτό του εξασφαλίζει θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης.

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