Μπορεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να δεσμεύτηκε να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν «σε λίγες μέρες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και να αναγνώσει ολόκληρο το έγγραφο «μπροστά στις κάμερες», ωστόσο, προσώρας το κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.



«Οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο επειδή οι αξιωματούχοι έπρεπε "να θέσουν τη διαδικασία σε μια σωστή σειρά" υποστήριξε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. «Υπάρχουν ευαισθησίες στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, στις οποίες προσπαθούμε να ανταποκριθούμε».



Η αβεβαιότητα έχει αυξήσει τις εντάσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το αίτημα του Ισραήλ να δει το κείμενο απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή στο CNN. Αλλά ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να στείλει το κείμενο της συμφωνίας στο Κογκρέσο για εξέταση.



Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Νετανιάχου έδωσε συνέντευξη Τύπου στην οποία δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στη συμφωνία στην οκτάλεπτη εναρκτήρια δήλωσή του. Όταν ρωτήθηκε αργότερα, ο Νετανιάχου είπε ότι αυτός και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν συμφωνούν πάντα».



Είπε επίσης: «Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι η συμφωνία».



Αρκετοί αξιωματούχοι έχουν επίσης μιλήσει για ένα πιθανό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, αλλά ποιος θα το πληρώσει - και πότε - παραμένει ασαφές. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι υπάρχει σχέδιο χρηματοδότησης.

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Οι μεσολαβητές συζητούν επίσης σύμφωνα μη επίθεσης, μη κρατικές ένοπλες ομάδες και πυρηνικά ζητήματα με το Ιράν, σύμφωνα με το Κατάρ.



«Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε στο CNN ότι έχει δει τη συμφωνία, περιγράφοντάς την ως κάτι που "αλλάζει τα δεδομένα" (game changer). Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει "κατάπαυση του πυρός για αυτή την περίοδο των 60 ημερών", προσδιορίζοντας "μια σειρά από προϋποθέσεις, καθώς και το τι θα συμβεί μόλις αυτές εκπληρωθούν"».



Πάντως, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβαθμίζουν τη σημασία της συγκεκριμένης διατύπωσης στη συμφωνία. Χαρακτήρισαν το κείμενο ως απίστευτα ασαφές, με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις εξαιρετικά τεχνικές, απευθείας συνομιλίες που θα ακολουθήσουν. Το κείμενο στοχεύει επίσης στο να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να το πουλήσει πολιτικά στο εσωτερικό του κοινό, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.



Είπαν επίσης ότι η συμφωνία δεν αντικατοπτρίζει τις παρασκηνιακές δεσμεύσεις που έχει κάνει το Ιράν προς τις ΗΠΑ, κάτι που, όπως υποστήριξαν οι αξιωματούχοι, τους έδωσε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην υπογραφή της συμφωνίας.



Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συναντιόταν σχεδόν καθημερινά για να συζητήσει την εξελισσόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με πολλούς να ανησυχούν ότι η Τεχεράνη δεν θα τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, ανέφεραν αξιωματούχοι της κυβέρνησης που εμπλέκονται άμεσα στις διαπραγματεύσεις.



Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ήταν από τους «πιο απαισιόδοξους» σχετικά με το αν οι Ιρανοί θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους να κάνουν ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό τους πρόγραμμα, δήλωσε ένας αξιωματούχος.



Σχεδόν κάθε ανώτερος αξιωματούχος, συμπεριλαμβανομένων του Βανς, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασαν επιφυλάξεις, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τελικά κατέληξαν σε συναίνεση με παρέμβαση του Τραμπ: «Θέλουμε να ξεμπερδεύουμε με αυτό το πράγμα», δήλωσε στο CNN ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης που συμμετείχε άμεσα στις συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

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