Μικρό αεροσκάφος προκάλεσε χάος στο Λαρέντο του Τέξας όταν συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκλονιστικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει οδηγούς στο σημείο, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα οχήματά τους προσπαθώντας αγωνιωδώς να σπάσουν το παράθυρο του πιλοτηρίου για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

JUST IN: Small plane crashes on Loop 20 in Laredo, Texas. Casualties unclear. pic.twitter.com/xia8DACxWp — Open Source Intel (@Osint613) June 17, 2026

Η αστυνομία αναφέρει ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα και ένα έχασε τη ζωή του. Το αεροπλάνο συνετρίβη στο Λαρέντο λίγο μετά τις 10 μ.μ., δήλωσε ο Χοσέ Μπαέζα, ερευνητής του Αστυνομικού Τμήματος του Λαρέντο.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ατόμων που επέβαιναν σε οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Loop 20, πρόσθεσε ο ίδιος. Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις.

Η Ζάιρα Γκάρζα, αισθητικός, μετέφερε τους συναδέλφους της στο σπίτι τους οδικώς όταν βρέθηκε μπροστά στο σημείο της συντριβής. Άρχισε να καταγράφει βίντεο καθώς πλησίαζε και στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημά της απέναντι από το καθηλωμένο τζετ, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Είδε κάποιον μέσα από το αεροπλάνο να προσπαθεί να σπάσει το παράθυρο του πιλοτηρίου για να διαφύγει. Σύντομα, άνθρωποι βγήκαν από τα οχήματά τους για να προσπαθήσουν να σπάσουν το παράθυρο από την έξω πλευρά.

Ο σύζυγος της Γκάρζα πετάχτηκε έξω από το όχημά τους για να βοηθήσει, και στη συνέχεια η Γκάρζα είδε την πόρτα του αεροπλάνου να ανοίγει. Ανέφερε ότι τρία άτομα που έμοιαζαν με έφηβους έτρεξαν έξω, ακολουθούμενα από κάποιον που φαινόταν να είναι ο πιλότος. Ένα άλλο μέλος του πληρώματος προσπάθησε να τραβήξει έξω από το αεροπλάνο ένα άτομο που έδειχνε να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

«Έμοιαζε με σκηνή από ταινία. Ήμουν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε η Γκάρζα.

«Αυτό που με ανησυχούσε ήταν η φωτιά», είπε. «Φοβόμουν ότι θα μπορούσε απλώς να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

Πηγή: skai.gr

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