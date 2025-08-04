Πρόβλημα στη λειτουργία της παλιάς Γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Η γέφυρα είχε ανοίξει προκειμένου να περάσουν τα πλοία και όταν επιχείρησαν να την κλείσουν, κόλλησε με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και αυτή την ώρα.

Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Λιμένων Ευβοίας αναφέρει ότι «κατά το χθεσινοβραδινό άνοιγμα της Παλαιάς Γέφυρας του Ευρίπου παρουσιάστηκε βλάβη στον μηχανισμό ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας στην πλευρά της Εύβοιας. Παρ' όλη την ολονύκτια προσπάθεια των τεχνικών, δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της λειτουργίας της.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος επιδιόρθωσης του προβλήματος».

Πηγή: skai.gr

