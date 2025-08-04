Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόβλημα στην παλιά Γέφυρα του Ευρίπου στην Χαλκίδα - Παραμένει ανοιχτή από χθες

Μέχρι αυτή την ώρα η γέφυρα παραμένει ανοιχτή και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος επιδιόρθωσης του προβλήματος, σύμφωνα τον Οργανισμό Λιμένων Ευβοίας

UPDATE: 08:49
γέφυρα χαλκίδας

Πρόβλημα στη λειτουργία της παλιάς Γέφυρας του Ευρίπου στη Χαλκίδα προκλήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Η γέφυρα είχε ανοίξει προκειμένου να περάσουν τα πλοία και όταν επιχείρησαν να την κλείσουν, κόλλησε με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και αυτή την ώρα.

Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Λιμένων Ευβοίας αναφέρει ότι «κατά το χθεσινοβραδινό άνοιγμα της Παλαιάς Γέφυρας του Ευρίπου παρουσιάστηκε βλάβη στον μηχανισμό ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας στην πλευρά της Εύβοιας. Παρ' όλη την ολονύκτια προσπάθεια των τεχνικών, δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της λειτουργίας της.

Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος επιδιόρθωσης του προβλήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλκίδα γέφυρα Πλοία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark