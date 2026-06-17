Μπιάνκα Σενσόρι: Η χάρη της έφτασε μέχρι την Ελβετία – Άλλη μία γυμνή εμφάνιση…

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι έκαναν ακόμη μία εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη, αυτή τη φορά στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Το ζευγάρι εθεάθη το βράδυ της Τρίτης, 16 Ιουνίου 2026, να βγαίνει από πολυτελές ξενοδοχείο, έξω από το οποίο είχαν συγκεντρωθεί θαυμαστές και φωτογράφοι. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, περπάτησαν σε πλακόστρωτο δρόμο της πόλης πριν κατευθυνθούν προς το αυτοκίνητό τους.

Kanye West's wife Bianca Censori puts on eye-popping display in low-cut sparkly leotard and kinky boots for night out in Switzerland https://t.co/jejPH9ZGz1 — Daily Mail (@DailyMail) June 17, 2026

Η 31χρονη Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε για την έξοδό της ένα αποκαλυπτικό κορμάκι με λαμπερές λεπτομέρειες και βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μαύρες δερμάτινες μπότες με τακούνι. Ο 49χρονος Κάνιε Γουέστ, από την άλλη, εμφανίστηκε ντυμένος στα μαύρα, φορώντας δερμάτινο μπουφάν, ασορτί παντελόνι, απλό T-shirt και loafers, παραμένοντας πιστός στο γνώριμο μίνιμαλ ύφος του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι βρέθηκε στην πόλη για το αποκλειστικό preview της Art Basel, της μεγάλης διεθνούς έκθεσης τέχνης που συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίες γκαλερί, συλλέκτες και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση έχει μετατρέψει τη Βασιλεία σε επίκεντρο της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής, προσελκύοντας ισχυρά ονόματα από τον χώρο της τέχνης, της μόδας και της showbiz.

Η εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τολμηρά looks που έχει υιοθετήσει από τότε που παντρεύτηκε τον Κάνιε Γουέστ το 2022. Η ίδια, πάντως, έχει απορρίψει στο παρελθόν τις φήμες ότι ο σύζυγός της ελέγχει τις ενδυματολογικές της επιλογές, επιμένοντας πως τα σύνολά της είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ τους και πως δεν θα φορούσε κάτι που δεν επιθυμεί.

Παρά τις αντιδράσεις που συνεχίζει να προκαλεί ο Κάνιε Γουέστ λόγω παλαιότερων αντισημιτικών σχολίων του και τις ακυρώσεις συναυλιών σε ευρωπαϊκές χώρες, ο ράπερ συνεχίζει τις εμφανίσεις του. Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στην Ελβετία, ο ίδιος και η Μπιάνκα Σενσόρι είχαν βρεθεί στη Γεωργία, όπου ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Πηγή: skai.gr

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