Πώς θα είναι το τεράστιο Ellinikon Mall όταν ολοκληρωθεί– Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Όταν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2028, θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της Νότιας Ευρώπης

Ellinikon Mall

Το "The Ellinikon Mall", όταν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2028, θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της Νότιας Ευρώπης. 

Σε μία έκταση 100.000 τ.μ. και σε 4 επίπεδα, θα στεγάζει 350 καταστήματα και  το πιο σύγχρονο συγκρότημα κινηματογράφων στην Ελλάδα. 

Μάλιστα, οι προσόψεις των καταστημάτων θα εκτείνονται σε 6,8 χιλ.- όσο και η απόσταση Αθήνας – Πειραιά -  ενώ θα έχει πάρκινγκ 4.000 θέσεων!

Δείτε τις εντυπωσιακές μακέτες:

ellinikon

ellinikon

ellinikon

ellinikon

Την εργολαβία του έργο ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Α.Ε ενώ ο σχεδιασμός του The Ellinikon Mall φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου AEDAS. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ellinikon
