Σέντρα στο Μουντιάλ και στον 11ο όμιλο κάνουν Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το ματς διεξάγεται στις 20:00 (ΕΡΤ, www.sportfm.gr) στο NRG Στάντιουμ του Χιούστον, με τους Ίβηρες να αποτελούν μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του τουρνουά και οι Αφρικανοί να θέλουν να… εκπλήξουν το κοινό με την ταχύτητα που διαθέτουν ως σύνολο!

Η κορυφαία στιγμή της Πορτογαλίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η τρίτη θέση του 1966 με ηγέτη τον θρυλικό Εουσέμπιο, αλλά και η παρουσία στα ημιτελικά το 2006 με τον νεαρό τότε Ρονάλντο. Παρότι διαθέτει διαχρονικά μεγάλες φουρνιές ταλέντου, δεν έχει καταφέρει ακόμη να φτάσει σε τελικό. Όσον αφορά τη Λ.Δ. Κονγκό… Η μοναδική συμμετοχή της χώρας σε Μουντιάλ ήταν το 1974, όταν συμμετείχε ως Ζαΐρ. Η επιστροφή στη διοργάνωση μετά από περισσότερα από 50 χρόνια έχει τεράστια συναισθηματική σημασία.

Η ποιότητα από τη μέση και μπροστά είναι τεράστια για την Πορτογαλία καθώς διαθέτει δημιουργικούς μέσους, επιθετικούς που μπορούν να σκοράρουν με πολλούς τρόπους και ακραίους αμυντικούς που δίνουν συνεχώς πλάτος και ένταση. Παράλληλα, πρόκειται για ομάδα με σημαντική εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις. Είναι μια χώρα που μπορεί να φτάσει μακριά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δικαίως θεωρείται εκ των φαβορί, αρκεί στα δύσκολα να μην μπλοκάρει και να μην λυγίσει. Διότι και σε άλλα τουρνουά είχε κατέβει με μεγάλες βλέψεις, αλλά δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Έξτρα κίνητρο αποτελεί και το γεγονός πως μιλάμε για το τελευταίο Μουντιάλ στο οποίο θα παρευρεθεί ο σούπερ σταρ της ομάδας, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η αποστολή της Πορτογαλίας:

Τερματοφύλακες: Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Ζοζέ Σα (Γουλβς), Ρουί Σίλβα (Σπόρτινγκ).

Αμυντικοί: Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα), Νέλσον Σεμέδο (Φενέρμπαχτσε), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ), Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ), Τομάς Αραούχο (Μπενφίκα).

Μέσοι: Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Ματέους Νούνες (Μάντσεστερ Σίτι), Φρανσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ), Σάμου Κόστα (Μαγιόρκα).

Επιθετικοί: Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ), Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Γκονσάλο Γκέντες (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν), Πέδρο Νέτο (Τσέλσι), Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (Γιουβέντους).

Ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ έχει μεταμορφώσει τη ΛΔ Κονγκό σε μια ομάδα με ένταση, σκληράδα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Η πορεία πρόκρισης μέσα από δύσκολα playoffs έδειξε χαρακτήρα και ψυχική αντοχή. Ο Σανσέλ Εμπεμπά αποτελεί τον ηγέτη της άμυνας και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ομάδας. Ξεχωρίζει ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου και οι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Μαζουακού και Μπακαμπού. Στο ρόστερ και οι Μπατουμπινσικά, Κακουτά που αγωνίστηκαν στην ΑΕΛ Novibet!

Η αποστολή της Λ.Δ. Κονγκό:

Τερματοφύλακες: Λιονέλ Εμπασί-Ενζό (Χάβρη), Τίμοθι Φαγιουλού (Νόα), Ματιέ Επόλο (Σταντάρ Λιέγης).

Αμυντικοί: Σανσέλ Μπεμπά (Λιλ), Αρτούρ Μαζουακού (Λανς), Γκεντεόν Καλουλού (Άρης Λεμεσού), Ζορίς Καγιεμπέ (Γκενκ), Ντίλαν Μπατουμπινσικά (ΑΕΛ), Άξελ Τουανζέμπε (Μπέρνλι), Άαρον Γουάν-Μπισάκα (Γουέστ Χαμ), Στιβ Καπουαντί (Βίτζεβ Λοτζ).

Μέσοι: Μεσάκ Ελία (Αλάνιασπορ), Σαμουέλ Μουτουσαμί (Ατρόμητος), Έντο Καγιεμπέ (Γουότφορντ), Τεό Μπονγκόντα (Σπαρτάκ Μόσχας), Τσαρλ Πίκελ (Εσπανιόλ), Γκαέλ Κακουτά (ΑΕΛ), Νόα Σαντίκι (Σάντερλαντ), Ναθανάελ Εμπουκού (Μονπελιέ), Άαρον Τσιμπόλα (Κιλμάρνοκ), Νγκαλαγέλ Μουκάου (Λιλ), Μπράιαν Σιπένγκα (Καστεγιόν).

Επιθετικοί: Σεντρίκ Μπακαμπού (Μπέτις), Φιστόν Μαγιελέ (Πίραμιντς), Γιοάν Γουϊσά (Νιούκαστλ), Σιμόν Μπάνζα (Αλ Τζαζίρα).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα – Κανσέλο, Ντίας, Ινάσιο, Μέντες – Βιτίνα, Φερνάντες, Νέβες – Σίλβα, Κριστιάνο, Νέτο.

Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Ενζάου – Καπουαντί, Εμπεμπά, Τουανζέμπε – Μπισάκα, Σαντίκι, Μουκάου, Μαζουακού – Μουτουσαμί – Γουισά, Μπακαμπού.

Διαιτητής: Αλ Γιασίμ (Κατάρ)

Πηγή: skai.gr

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