Ροντ Στιούαρτ: Το τρυφερό μήνυμα αγάπης στην Πένι Λάνκαστερ για τα 19 χρόνια γάμου τους

Με μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη γιόρτασε ο Σερ Ροντ Στιούαρτ την 19η επέτειο του γάμου του με την Πένι Λάνκαστερ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η σχέση τους παραμένει δυνατή ύστερα από, σχεδόν, τρεις δεκαετίες κοινής ζωής.

Ο 81χρονος θρύλος της ροκ δημοσίευσε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους, το 2007, γράφοντας με λόγια θαυμασμού για τη σύζυγό του: «27 χρόνια από τη ζωή μου με αυτή την εκπληκτική γυναίκα. Χαρούμενη 19η επέτειο γάμου, αγαπημένη μου Πένι. Κάποιοι άνδρες έχουν όλη την τύχη».

Η Πένι Λάνκαστερ είχε μιλήσει πρόσφατα με χιούμορ για τη μακρόχρονη σχέση τους, λέγοντας πως «αξίζει μετάλλιο» για τα τόσα χρόνια στο πλευρό του. Πίσω όμως από το αστείο, η ίδια είχε περιγράψει με πολύ τρυφερό τρόπο το μυστικό του γάμου τους: δεν θεωρούν ποτέ ο ένας τον άλλον δεδομένο, φροντίζουν να περνούν χρόνο μαζί και κρατούν ζωντανό τον ρομαντισμό.

Όπως έχει πει, οι δυο τους εξακολουθούν να βγαίνουν ραντεβού, να πηγαίνουν για δείπνο ή στο θέατρο, να κάνουν ρομαντικούς περιπάτους και να φλερτάρουν ο ένας τον άλλον. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν και στις επετείους τους, τις οποίες συνηθίζουν να γιορτάζουν με ξεχωριστό τρόπο. Μάλιστα, σε προηγούμενη επέτειό τους είχαν πραγματοποιήσει ένα ρομαντικό ταξίδι με τρένο από το Παρίσι στο Πορτοφίνο, δύο πόλεις με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη σχέση τους, αφού στο Παρίσι έγινε η πρόταση γάμου και στο Πορτοφίνο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Ο Ροντ Στιούαρτ και η Πένι Λάνκαστερ γνωρίστηκαν το 1999, όταν εκείνη ήταν φοιτήτρια και εκείνος βρισκόταν σε συναυλία. Παντρεύτηκαν το 2007 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, οι δυο τους δείχνουν να κρατούν ακόμη ζωντανή τη σπίθα της πρώτης τους γνωριμίας. Ο Ροντ Στιούαρτ είχε μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες. Έκανε 3 γάμους, απέκτησε 8 παιδιά από 5 γυναίκες, ενώ έγινε και παππούς...

Πηγή: skai.gr

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