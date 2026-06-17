Αισιοδοξία για τη Χάλκη μετά τη συνάντηση Βαρθολομαίου - Ερντογάν

Αισιοδοξία επικρατεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μετά τη χθεσινή συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση, όπως επισημαίνει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, έγινε τρεις εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε συζητήσει για το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρος πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του Μανώλη Κωστίδη, ο ίδιος ο Ερντογάν έδωσε εντολή στον υπουργό Παιδείας της Τουρκίας να «τρέξει» το ζήτημα, ώστε να εντατικοποιηθούν οι συνομιλίες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Μάλιστα, βρέθηκε και φόρμουλα λειτουργίας, ώστε η Σχολή να λειτουργήσει με μεταπτυχιακό τμήμα που θα συνδέεται με ένα τουρκικό πανεπιστήμιο.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει και συνάντηση με το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μ. Κωστίδης, η συνάντηση Ερντογάν - Βαρθολομαίου έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο για τη γέννηση του νέου εγγονιού του -του 10ου.

Ως προς το πότε θα επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης εκτιμάται ότι είναι δύσκολο να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Στη Μόσχα ο Φιντάν

Τη Μόσχα επισκέπτεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα των S-400.

Ο Φιντάν συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, και σήμερα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην Τουρκία γράφτηκαν σενάρια ότι αναζητείται τρόπος απεγκλωβισμού από τους ρωσικούς S-400 και ψάχνει μια υπόσχεση για τα F-35 τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Ιταλική αντιαεροπορική ομπρέλα στην Τουρκία

Η Ρώμη στέλνει αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T στο Ικόνιο - Η Γερμανία ήδη είχε στείλει Patriot

Τηλεοπτικό δίκτυο Haber: Στο πλαίσιο του Μόνιμου Αμυντικού Σχεδίου του ΝΑΤΟ και με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Συμμαχίας, ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T που ανήκει στην Ιταλία θα αναπτυχθεί στην 3η Κύρια Διοίκηση Αεροπορικής Βάσης στο Ικόνιο. H ανακοίνωση έγινε από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

» Ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική. Η ανάπτυξη ιταλικών συστημάτων αεράμυνας στην 3η Αεροπορική Βάση του Ικονίου έρχεται σε μια περίοδο, κατά την οποία τονίζεται επανειλημμένα ότι η Τουρκία αποτελεί τον ισχυρότερο υπερασπιστή της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαν αναπτυχθεί και συστήματα Patriot στη Μαλάτεια, μεταξύ αυτών και γερμανικά συστήματα Patriot. Τώρα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε εκ νέου ότι ένα σύστημα SAMP/T της Ιταλίας θα αναπτυχθεί στην 3η Κύρια Διοίκηση Αεροπορικής Βάσης στο Ικόνιο».

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Πηγή: skai.gr

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