Για τις έρευνες του Λιμενικού σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη της 32χρονης γυναίκας η οποία κατηγορείται για το θάνατο του 3χρονου βρέφους στο Παλαιό Φάληρο μίλησε το πρωί στο ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, πλοίαρχος Νίκος Αλεξίου.

Περιέγραψε πώς σε 5 μόνο ημέρες κατάφεραν και έλυσαν το μυστήριο με το μικρό παιδί πηγαίνοντας ακόμα και πόρτα πόρτα για να βρουν τη γυναίκα.

Όπως είπε συλλέχθηκε βιντεοληπτικό υλικό από όλο το παραλιακό μέτωπο. «Πήραμε υλικό από 56 κάμερες με εύρος 2 ημερών. Πάνω από 1.800 ώρες υλικού που ελέγχθηκε σε 2 ημέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον εντοπισμό των ισραηλινών τουριστών που ήταν και εκείνοι που τους οδήγησαν στον οδηγό ταξί που μετέφερε τη γυναίκα με τα παιδιά την ημέρα του θανάτου του 3χρονου και στη συνέχεια με τη σειρά του τους υπέδειξε το σπίτι της 32χρονης στα Κάτω Πατήσια.

Ο κ. Αλεξίου επέμεινε ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της που διήρκησε 4 ώρες η γυναίκα προσπάθησε να δικαιολογήσει τον τραυματισμό του παιδιού λέγοντας ότι υπήρξε ένα συμβάν στο σπίτι, στη συνέχεια έβαλε μαγιό στο παιδί και πήγαν στην παραλία.

Αναφερόμενος στα άλλα δύο παιδιά της γυναίκας, είπε ότι βρίσκονται στο Παίδων και έχουν ήδη δει παιδοψυχολόγο. Όπως είπε έγινε μια πρώτη προσπάθεια για κατάθεση αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Ωστόσο, επισήμανε ότι θα ξαναγίνει προσπάθεια στην κύρια κατάθεση που θα τους πάρουν.

Ο κ. Αλεξίου ανέφερε ότι τα άλλα δύο παιδιά δεν φέρουν σημάδια κακοποίησης.

Πηγή: skai.gr

