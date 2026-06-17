της Δέσποινας Βλεπάκη

Με κώδικα «καθημερινότητα» και στροφή στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες επιχειρούν από τη Χαριλάου Τρικούπη να αλλάξουν το κλίμα και να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Το «ΠΑΣΟΚ παντού» επανέρχεται πιο επίκαιρο από ποτέ και κλιμάκια του κόμματος πραγματοποιούν εξορμήσεις μοιράζοντας φυλλάδια με το πρόγραμμα του κόμματος σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την Αττική, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται δράση με βουλευτές στην Καλλιθέα για το Σάββατο.

Οι συσκέψεις στη Χαριλάου Τρικούπη είναι συνεχείς με όλους και με τους 8 Κύκλους Δημόσιας Πολιτικής που ανακοινώθηκαν να σηκώνουν μανίκια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του ΣΕΒ ανέλυσε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και παρουσίασε έξι βασικές προτεραιότητες που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της Βιομηχανίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε για μια ακόμη φορά πολιτική αλλαγή και έριξε καρφιά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά δεν σημαίνει σταθερότητα. Σημαίνει στασιμότητα, με ορατό τον κίνδυνο της οπισθοδρόμησης.Το πραγματικό δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η εναλλαγή προσώπων και κομμάτων στην εξουσία. Είναι αν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών.Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη απέφυγαν να απαντήσουν ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα για όσα είπε στη Νίκαια περί αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξάλλου αντιτείνουν ότι όλοι κρίνονται στις κάλπες από τον ελληνικό λαό και τονίζουν ότι ο αγώνας είναι μαραθώνιος. Αναμένουν μάλιστα τις δημοσκοπικές μετρήσεις του Σεπτεμβρίου για ασφαλή συμπεράσματα, τότε που αρκετά στελέχη της πράσινης παράταξης εκτιμούν ότι είναι πιθανό να έχει ξεφουσκώσει το κόμμα Τσίπρα. Δεν είναι λίγοι όσοι καρφώνουν τον πρώην πρωθυπουργό ότι με την παρουσία του συσπειρώνεται η ΝΔ, την οποία όπως λένε «βολεύει» ως αντίπαλος.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να δώσει εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες και την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών όπου θα συζητηθούν η οικονομία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, ζητήματα κοινωνικής ζωής κ.ά.

Πηγή: skai.gr

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