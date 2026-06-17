Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI (Ομοσπονδιακή Αστυνομία των ΗΠΑ) φωτογραφίες των δύο από τους 5 συλληφθέντες που σχεδίαζαν επίθεση στον Λευκό Οίκο, καθώς και κατασχεμένο εξοπλισμό των συλληφθέντων.

Η τρομοκρατική επίθεση φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά για πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης. Στόχος ήταν να προκληθεί μαζικός πανικός, ώστε το πλήθος να τραπεί σε φυγή και να οδηγηθεί απευθείας προς το μέρος μιας ομάδας ελεύθερων σκοπευτών, οι οποίοι ήταν ακροβολισμένοι και έτοιμοι να τους εξοντώσουν, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Fox News Digital.

Ο Μπράιαν Ομάρ Ρόα, 24 ετών, από την Καλιμέζα της Καλιφόρνιας, και ο Μάικλ Άλαν Τόμας, 32 ετών, από το Πίνον Χιλς της Καλιφόρνιας, είναι μεταξύ των πέντε ανδρών που κατηγορούνται για τον ρόλο τους στο φερόμενο σχέδιο επίθεσης με στόχο τη δολοφονία κυβερνητικών αξιωματούχων και πολιτών που παρευρέθηκαν σε αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών του Ultimate Fighting Championship (UFC) Freedom 250 στον Λευκό Οίκο την περασμένη Κυριακή.

Bryan Omar Roa, 24, of Calimesa, California, and Michael Alan Thomas, 32, of Pinon Hills, California, are among five men charged for their roles in an alleged plot to carry out an attack to kill government officials and others attending the Ultimate Fighting Championship (UFC)… pic.twitter.com/IMxEGISFmg — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) June 17, 2026

Το FBI και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν έρευνα για το σχέδιο και εντόπισαν μια ομάδα συνωμοτών που προμηθεύτηκαν όπλα και σχεδίασαν να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Το FBI πραγματοποίησε συλλήψεις το Σαββατοκύριακο στο Οχάιο, το Μιζούρι, τη Νεμπράσκα και την Καλιφόρνια.

Οι αγώνες του UFC πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80ά γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Τη θεαματική εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, μεταξύ των οποίων 1.200 εν ενεργεία στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ 14 αθλητές από διάφορες χώρες αγωνίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο κλωβό.

Σχολιάζοντας την υπόθεση στο Fox News ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο για «εξαιρετικά σκοτεινή υπόθεση» και κάλεσε σε αποκλιμάκωση της πολιτικής έντασης.

«Αυτό συμβαίνει όταν η πολιτική ρητορική φτάνει σε τέτοιο επίπεδο ώστε η διαφωνία να μετατρέπεται σε αφορμή για βία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι οφείλουν να συμβάλουν στη μείωση του κλίματος πόλωσης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά απειλών και περιστατικών ασφαλείας που έχουν στοχοποιήσει τον Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

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