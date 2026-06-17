Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές στην ιστορία του «Clarkson’s Farm» εκτυλίχθηκε στα τελευταία επεισόδια της 5ης σεζόν, με τον Τζέρεμι Κλάρκσον να αποκαλύπτει στους συνεργάτες του ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Ο 66χρονος παρουσιαστής, γνωστός από το «Top Gear» και το «The Grand Tour», μοιράστηκε την είδηση μπροστά στις κάμερες, σε μια σκηνή που απέχει πολύ από τον ανάλαφρο και χιουμοριστικό τόνο με τον οποίο έχει συνδεθεί η επιτυχημένη σειρά του Prime Video.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τις δουλειές της φάρμας και τη συγκομιδή, ο Τζέρεμι Κλάρκσον εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος και είπε στον Κάλεμπ Κούπερ και στον Τσάρλι Άιρλαντ ότι έχει καρκίνο. Ο Κάλεμπ Κούπερ αντέδρασε σοκαρισμένος, δυσκολευόμενος να πιστέψει όσα άκουγε, ενώ ο παρουσιαστής εξήγησε πως γνώριζε τη διάγνωση από τον Μάιο, μετά από ιατρικές εξετάσεις και βιοψία. Όπως ανέφερε, η μορφή της νόσου είναι επιθετική, ωστόσο εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον είπε στους συνεργάτες του ότι ήλπιζε να προλάβει να ολοκληρώσει τη συγκομιδή πριν ξεκινήσει τη θεραπεία, όμως η επέμβαση και η αντιμετώπιση της ασθένειας συνέπεσαν με μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους για τη φάρμα. Ο Κάλεμπ Κούπερ, συγκινημένος, του ζήτησε να φροντίσει τον εαυτό του και του ξεκαθάρισε πως, αν χρειαστεί οτιδήποτε, αρκεί να τηλεφωνήσει.

Σε άλλο σημείο των επεισοδίων, ο Τζέρεμι Κλάρκσον εμφανίζεται να μιλά με τη σύντροφό του, Λίζα Χόγκαν, αλλά και με τους Κάλεμπ Κούπερ, Τσάρλι Άιρλαντ και Τζέραλντ Κούπερ, κάνοντας έναν απολογισμό μιας δύσκολης χρονιάς. Όπως είπε, η χρονιά ξεκίνησε με τη στεφανιαία νόσο που τον οδήγησε στο νοσοκομείο και έκλεισε με τη διάγνωση του καρκίνου. Παρ’ όλα αυτά, προσπάθησε να στρέψει τη συζήτηση στα θετικά, λέγοντας πως στο τέλος της χρονιάς είναι προτιμότερο να θυμούνται όσα καλά συνέβησαν στη φάρμα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν ο παρουσιαστής εμφανίζεται αργότερα σε νοσοκομειακό κρεβάτι, αποκαλύπτοντας ότι μέρος της θεραπείας δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Με το γνώριμο ύφος του, αλλά σαφώς πιο ευάλωτος από ποτέ, είπε πως αν όλα πάνε καλά θα επιστρέψει για την 6η σεζόν του «Clarkson’s Farm», διαφορετικά «δεν θα επιστρέψει», κλείνοντας με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους τηλεθεατές.

Λίγο πριν από την προβολή των επεισοδίων, ο Τζέρεμι Κλάρκσον είχε προειδοποιήσει τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι το φινάλε της σεζόν θα είναι δύσκολο, τονίζοντας πως η σειρά συνήθως προσπαθεί να διατηρεί έναν χαρούμενο και αγροτικό χαρακτήρα, αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.

Η αποκάλυψη έρχεται μετά από μια επίσης σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε ο παρουσιαστής το 2024, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πόνους στο στήθος και οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή απόφραξη σε αρτηρία. Τότε υποβλήθηκε σε επέμβαση με τοποθέτηση στεντ και αργότερα είχε παραδεχθεί ότι βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα μοιραίο καρδιακό επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

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