Βραζιλία: Ποινή κάθειρξης στον γιο Μπολσονάρου για λόμπινγκ στον Τραμπ υπέρ του πατέρα του

Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 2 μηνών στον γιο του φυλακισμένου πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου επέβαλε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, με την κατηγορία ότι επεδίωξε παρέμβαση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δίκης του πατέρα του, πέρυσι, για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, 41 ετών, κατηγορήθηκε πέρυσι ότι άσκησε πιέσεις στις αμερικανικές αρχές να βοηθήσουν τον πρώην πρόεδρο, επιβάλλοντας δασμούς ή κυρώσεις στη Βραζιλία.

Πρώην βουλευτής στη Βραζιλία, ο Εντουάρντο μετεγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ το 2025, πριν ο πατέρας του -ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022- κριθεί ένοχος για τον σχεδιασμό στρατιωτικού πραξικοπήματος και καταδικαστεί τελικά σε κάθειρξη 27 ετών.

Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Εντουάρντο χαρακτήρισε την καταδίκη του «αβάσιμη και παράλογη», λέγοντας ότι στόχος των δικαστών ήταν να τον εμποδίσουν να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές.

Πρόσθεσε ότι στην υπόθεση εναντίον του δεν τηρήθηκε η δέουσα διαδικασία, ότι δεν του επιδόθηκε ποτέ επισήμως κλήση και ότι ενημερώθηκε για την υπόθεση μόνο μέσω δημοσιευμάτων.

Ο νεότερος Μπολσονάρου είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι ζει στην «εξορία», καθώς φοβάται πως θα συλληφθεί αν επιστρέψει στη Βραζιλία.

Έχει ασκήσει δημόσια πιέσεις για να εξασφαλίσει στήριξη προς τον πατέρα του από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία παρομοίασε την υπόθεση εναντίον του πρώην προέδρου της Βραζιλίας με «κυνήγι μαγισσών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος θεωρεί τον δεξιό Μπολσονάρου σύμμαχο, επέβαλε δασμό 50% στη Βραζιλία τον περασμένο Ιούλιο, μια κίνηση που ο νυν πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε «όχι μόνο εσφαλμένη, αλλά και παράλογη».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεσμεύθηκε αργότερα ότι η Ουάσινγκτον θα απαντούσε στην καταδίκη του Μπολσονάρου. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας Αλεξάντρ ντε Μοράες από τις 30 Ιουλίου, κατηγορώντας τον για καταχρήσεις που συνδέονται με τον χειρισμό υποθέσεων σχετικών με τον Μπολσονάρου.

Ο Λούλα δήλωσε ότι η Βραζιλία ήταν διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, αλλά χαρακτήρισε τις κυρώσεις με στόχο τον ντε Μοράες «απαράδεκτη» παρέμβαση στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Έκτοτε, οι ΗΠΑ απέσυραν τις κυρώσεις.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρου διατηρούσαν φιλική σχέση την περίοδο που οι θητείες τους συνέπεσαν, ενώ οι δύο τους είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο το 2019.

Και οι δύο άνδρες έχασαν στη συνέχεια τις προεδρικές εκλογές και αμφότεροι αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν δημόσια την ήττα τους.

Ο πρεσβύτερος Μπολσονάρου καταδικάστηκε για σχέδιο ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2022. Η υπόθεση συνδεόταν με μια ευρύτερη προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής υποστηρικτών του σε κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια τον Ιανουάριο του 2023.

«Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από μια επίθεση σε έναν πολιτικό αντίπαλο - κάτι για το οποίο γνωρίζω πολλά!», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ. Σε απάντηση, ο Μπολσονάρου ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στήριξή του.



Πηγή: skai.gr

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