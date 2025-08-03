Της Έλενας Γαλάρη

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη έλαβε η 32χρονη Αλγερινής καταγωγής η οποία οδηγήθηκε στα δικαστήρια λίγο μετά τις 10.00.

Συνοδεία δύο λιμενικών οδηγήθηκε στην εισαγγελία για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία να απολογηθεί.

Η κατηγορούμενη δεν συνοδευόταν από δικηγόρο.

Στη μητέρα της 3χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Παλαιό Φάληρο τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ασκήθηκε χθες ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο από οποιαδήποτε αιτία είναι ανίκανο να αντισταθεί κατά εξακολούθηση.

Χθες έγινε γνωστό ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο δώμα όπου διέμενε με τα παιδιά της στα Κάτω Πατήσια ανήκουν στο 3χρονο κοριτσάκι. Οι κηλίδες βρέθηκαν σε συρτάρια ανάμεσα στο μπάνιο και την κουζίνα του διαμερίσματος που έμενε η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της.

Υπενθυμίζεται ότι η 32χρονη κατά τη σύλληψή της ισχυρίστηκε ότι το παιδί χτύπησε το μπάνιο και ύστερα πήρε το νήπιο και τα άλλα δύο παιδιά και πήγαν στη θάλασσα όπου το άφησε, παρότι αντιλήφθηκε ότι το σώμα του ήταν ακόμη ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του. Λίγο αργότερα στους Λιμενικούς άλλαξε τα λεγόμενά της και απέδωσε και την τελευταία στιγμή στη θάλασσα σε ατύχημα και πως της γλίστρησε το παιδί.

Παράλληλα, αναπάντητα παραμένουν ακόμη πολύ σημαντικά ερωτήματα σε σχέση με τον χρόνο θανάτου του παιδιού, εάν δηλαδή έφυγε από το σπίτι όσο βρισκόταν ακόμη στη ζωή, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ή εάν ήταν ήδη νεκρό όταν η 32χρονη το μετέφερε με το καρότσι στην παραλιακή και τελικά το άφησε στη θάλασσα.

Η 32χρονη - η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές - υποστήριξε ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο το άτυχο κορίτσι διότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα και επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.

Οι αρχές πιστεύουν ότι δεν πρόκειται για «ατύχημα» που συνέβη στο μπάνιο του σπιτιού, αλλά η ίδια η 32χρονη προκάλεσε τα προθανάτια τραύματα στο παιδί της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.