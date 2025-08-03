Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη πήρε σήμερα από τον ανακριτή η 32χρονη από την Αλγερία, η οποία κατηγορείται για την δολοφονία της 3χρονης κόρης της.

«Ατύχημα στο ντους. Χτυπούσε η καρδιά της. Ήταν ζεστή. Την άφησα στη θάλασσα. Μου γλίστρησε. Ήπιε νερό και πνίγηκε». Αυτές ήταν οι αρχικές αναφορές της 32χρονης σε διαδοχικές επαφές με αστυνομικούς και στελέχη του λιμενικού σώματος, για τα όσα συνέβησαν το βράδυ του μοιραίου Σαββάτου, που οδήγησαν στο θάνατο το 3χρονο κοριτσάκι.

Τα στοιχεία και οι ενδείξεις που έχουν οι Αρχές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ίδια προκάλεσε τα προθανάτια τραύματα στο παιδί της, στο σπίτι, και στη συνέχεια προμελέτησε-προαποφάσισε να το ρίξει ή να το αφήσει στη θάλασσα, προκειμένου να πνιγεί.

Η 32χρονη θέλει να πείσει ότι ήταν ατύχημα, ότι το παιδί ήταν νεκρό (ή νόμιζε ότι ήταν νεκρό) και το πέταξε στη θάλασσα, για να μείνει ελεύθερη να φροντίζει τα άλλα δύο παιδιά της, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα έμεναν μόνα τους. Όλες αυτές οι επιδιώξεις της, μπορεί να είναι αδύναμες, να καταρρίπτονται από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, αλλά αναδεικνύουν την προσωπικότητα και τις προθέσεις της κατηγορουμένης.

Οι αρχές εκτιμούν πως η μάνα επιδιώκει να αντιστρέψει τις κατηγορίες σε βάρος της, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την ποινική μεταχείρισή της.

«Θέλει να κάνει το κακούργημα, πλημμέλημα. Επιδιώκει η κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση να γίνει προσβολή μνήμης νεκρού. Επιδιώκει δηλαδή να μετατρέψει την πιθανή ισόβια ή πολυετή κάθειρξη σε… 6 μήνες ή χρηματική ποινή» αναφέρουν αστυνομικοί και λιμενικοί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η 32χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο από οποιαδήποτε αιτία είναι ανίκανο να αντισταθεί κατά εξακολούθηση.

Χθες έγινε γνωστό ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο δώμα όπου διέμενε με τα παιδιά της στα Κάτω Πατήσια ανήκουν στο 3χρονο κοριτσάκι. Οι κηλίδες βρέθηκαν σε συρτάρια ανάμεσα στο μπάνιο και την κουζίνα του διαμερίσματος που έμενε η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της.

Πηγή: skai.gr

