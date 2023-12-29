Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής πραγματοποιήθηκαν χθες προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία, αλλά και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν. Ειδικότερα, την Πέμπτη πιστώθηκαν 1.514.753 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, την Πέμπτη, καταβλήθηκαν 254.570 ευρώ σε 70 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 674.183 ευρώ προς 118 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και πληρωμές ύψους 586.000 ευρώ προς 224 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 139,18 εκατ. ευρώ προς 40.181 πλημμυροπαθείς, που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, έχει ανοίξει εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως 12 Ιανουαρίου 2024, ενώ σημειώνεται ότι από τις 5 Ιανουαρίου 2024 για όσους υποβάλλουν ή τροποποιούν την αίτησή τους για χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ή αποζημίωση οικοσκευής, θα λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.