Πρώτη ανοιχτή συνέλευση για τη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη

"Με κεντρικό πολιτικό ορόσημο τις ευρωεκλογές του Ιουνίου η Νέα Αριστερά μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις πολιτικές εξελίξεις, για την ανασύνθεση των δυνάμεων εκείνων που θα βρεθούν σε πολύ μεγάλες δυσκολίες από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και που μπορούν να διαμορφώσουν μία εναλλακτική λύση στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας", τόνισε ο βουλευτής Α' Αθήνας Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος μίλησε στην πρώτη ανοιχτή συνέλευση στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα.

"Έχουμε ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα μια διαδικασία συγκρότησης του νέου μας πολιτικού φορέα.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, για μία πρώτη ανοιχτή συνέλευση με πολίτες από τον προοδευτικό, το δημοκρατικό, τον αριστερό χώρο, που έχουν έρθει για να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώσουν το πολιτικό πλαίσιο του νέου πολιτικού φορέα. Με στόχο να καλυφθεί ένα υπαρκτό κενό, το οποίο υφίσταται στον προοδευτικό, δημοκρατικό και αριστερό χώρο και να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μία δύναμη που θα ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και της Δεξιάς", είπε ο κ. Τζανακόπουλος.

Η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, η βουλευτής Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τον νέο πολιτικό φορέα.

"Τα πράγματα είναι πολύ αισιόδοξα, υπάρχει ο πολιτικός χώρος και η διάθεση του κόσμου, η ανάγκη, θα έλεγα, να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας της ανανεωτικής, σύγχρονης, οικολογικής Αριστεράς.

Πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε κέφι, διάθεση, κουράγιο και κυρίως πολιτική για να γίνει αυτός ο φορέας. Τα πράγματα είναι αισιόδοξα γιατί υπήρξε και μία απογοήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ και για την εκλογή του νέου προέδρου του", τόνισε η κ. Πέρκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

