Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αποκαλύψεις να έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιόλου.

Ένας αγρότης από τη Λάρισα, ο κ. Κώστας Μητροδήμος κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ, δείχνοντας και σχετικό έγγραφο, πως η σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωνε πως νοίκιαζε στρέμματα μέσα σε αεροδρόμιο της Αεροπορίας, λαμβάνοντας επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ.

Όπως σημείωσε μεταξύ άλλων, «το 2019 νοικιάστηκαν από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, 2.630 δέντρα ελιές, σε έκταση 600 στρεμμάτων. Φέρεται να νοίκιασε σύζυγος πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητροδήμος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιδότηση που έπαιρνε για τις ανύπαρκτες ελιές ήταν περίπου 120.000 ευρώ το χρόνο από το 2019 έως το 2023.

Ο αγρότης κατήγγειλε επίσης πως όταν ήταν ακόμη εργοτάξιο η λίμνη Κάρλα «κάποια ΑΦΜ από τον Λαγγαδά φέρεται να καλλιεργούσαν βιομηχανική ντομάτα μέσα στο εργοτάξιο».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των αστυνομικών Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν λάβει επιδοτήσεις στην Κρήτη και άτομα που είχαν χασισοκαλλιέργειες, τονίζοντας πως αυτό πρέπει να ερευνηθεί.

«Πρέπει να δούμε ποια άτομα έπαιρναν επιδοτήσεις και εάν αυτά τα άτομα εμπλέκονται με διακίνηση ναρκωτικών», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως: «Ξέρω πως, επειδή εκεί υπάρχουν κάποιες προβληματικές περιοχές για τους συναδέλφους, παλαιότερα οι αστυνομικοί στην Κρήτη είχαν ζητήσει να μην παίρνουν επιδοτήσεις άτομα, που εμπλέκονται με διακίνηση ναρκωτικών».

