Συνελήφθη 34χρονος για ληστείες σε Δάφνη, Νέο Κόσμο, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο

Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στον Άγιο Δημήτριο, ένας 34χρονος που φέρεται να διέπραττε ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθη επιπλέον 42χρονος για υπόθαλψη εγκληματία, βία κατά υπαλλήλων και ληστεία κατά συναυτουργία.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων ψιλικών, περιπτέρων και φαρμακείων τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Δάφνης αλλά και σε γύρω περιοχές, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης-Υμηττού συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων ταυτοποίησαν τον 34χρονο ως δράστη και διακρίβωσαν την εγκληματική του δραστηριότητα.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας οι παραπάνω αστυνομικοί, κατά την διάρκεια επιχείρησης για την σύλληψη του 34χρονου κατηγορούμενου, εντόπισαν τον 42χρονο έξω από οικία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο 42χρονος άρχισε να φωνάζει προς την οικία με σκοπό να ειδοποιήσει τον 34χρονο για την παρουσία των αστυνομικών, ενώ απέκρυψε το γεγονός πως ο 34χρονος βρισκόταν εντός της οικίας, έτσι ώστε να δυσχεράνει τον εντοπισμό του.

Κατόπιν, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω οικία εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 34χρονος κατηγορούμενος, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός τον οποίο χρησιμοποιούσε για τη διάπραξη των ληστειών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο 34χρονος τον τελευταίο μήνα, κατά μόνας ή από κοινού -κατά περίπτωση- με τον 42χρονο ή με μία γυναίκα η οποία έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, διέπραττε ληστείες με την απειλή μαχαιριού ή με χρήση σωματικής βίας σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων ψιλικών, περιπτέρων και φαρμακείων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις ληστειών σε Δάφνη, Νέο Κόσμο, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο 34χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

