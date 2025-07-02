Για περιστατικό ξυλοδαρμού συνομήλικού του, εξαιτίας προσωπικών διαφορών, συνελήφθη ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το θύμα, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στην Πολίχνη. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι δέχθηκε μπουνιές και κλωτσιές, ενώ απευθύνθηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων συνελήφθη ένα 24ωρo αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες εναντίον αδύναμου προσώπου.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στην 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.