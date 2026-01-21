Λογαριασμός
AEK: Δίνει δανεικό τον Χρυσόπουλο στη Μάντοβα για να πάρει παιχνίδια

Στην β' κατηγορία της Ιταλίας ο 22χρονος αμυντικός της Ένωσης - Μένει πάλι με τέσσερις στόπερ, Ρέλβας, Μουκουντί, Βίντα και Γκεοργκίεφ 

Χρυσόπουλος

Στην Ιταλία και τη Serie B θα αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, αφού η ΑΕΚ - όπως όλα δείχνουν - θα παραχωρήσει δανεικό τον Έλληνα στόπερ στη Μάντοβα.

Στη συμφωνία των δύο ομάδων φέρεται να υπάρχει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, ενώ αυτός αναμένεται να είναι ο δεύτερος δανεισμός του 22χρονου από την Ένωση.

Την περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί στην Κύπρο για λογαριασμό της Ανόρθωσης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον διατηρεί στο ρόστερ του «δικεφάλου» στο πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν.

Ωστόσο, ο Χρυσόπουλος είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, μετρώντας μόλις 202' αγωνιστικά λεπτά, ενώ αναγκαία έμοιαζε η αποχώρησή του προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του μετά και την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

