Ευρυτανία: Στη Δάφνη άνοιξε το νηπιαγωγείο μετά από 10 χρόνια για μια μαθήτρια

Στη Δάφνη Ευρυτανίας, ένα νηπιαγωγείο που παρέμενε κλειστό για δέκα ολόκληρα χρόνια άνοιξε ξανά τις πόρτες του.

Ο λόγος; Μια και μοναδική μαθήτρια, η μικρή Ελένη. Η Ελένη είναι ένα από τα τρία παιδιά της δασκάλας, η οποία μαζί με τον σύζυγό της αποφάσισε να αφήσει την πόλη και να εγκατασταθεί στο

ορεινό χωριό.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ μπήκε στην τάξη, απόλαυσε το μάθημα με τη μικρή Ελένη, αλλά και με τα παιδιά του δημοτικού, που πλέον είναι τέσσερα και χαίρονται που αποτελούν μια όμορφη παρέα και δεν είναι μόνο δύο, όπως πέρυσι.

Ωστόσο, η χαρά αυτή ίσως αποδειχθεί προσωρινή. Η οικογένεια σκέφτεται να επιστρέψει του χρόνου στην Κατερίνη και το νηπιαγωγείο κινδυνεύει να κλείσει ξανά.

Μια ιστορία που δείχνει πόσο εύθραυστη είναι πια η ζωή στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και πόση δύναμη μπορεί ακόμη να έχει... ένα και μόνο παιδί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.