Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, αποκάλυψε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank AG, Κρίστιαν Σιούινγκ, επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από έκθεση αναλυτή της γερμανικής τράπεζας, η οποία υποστήριζε πως Ευρωπαίοι επενδυτές ενδέχεται να μειώσουν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

«Η άποψη ότι οι Ευρωπαίοι θα προχωρούσαν σε πωλήσεις αμερικανικών assets προήλθε από έναν και μόνο αναλυτή της Deutsche Bank», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τετάρτη, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. «Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας με κάλεσε για να ξεκαθαρίσει ότι η Deutsche Bank δεν υιοθετεί αυτή την ανάλυση».

Ο αναλυτής στον οποίο αναφερόταν είναι ο Γιώργος Σαραβέλος, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας συναλλαγματικών αγορών (FX) της Deutsche Bank. Παράλληλα με τον ρόλο του στην τράπεζα, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και διαθέτει εκτενές ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με σπουδές στο Harvard Kennedy School και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Σε σημείωμά του την Κυριακή, ο Σαραβέλος υποστήριξε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να καταστεί λιγότερο διατεθειμένη να διακρατεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, στον απόηχο των απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία. Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια αναπροσαρμογή του δολαρίου θα μπορούσε να περιορίσει τις αρνητικές πιέσεις στο ευρώ.

Η στάση της Deutsche Bank - η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στις ΗΠΑ - υπογραμμίζει τη λεπτότητα και τη βαρύτητα του ζητήματος. Όπως επισήμανε ο Σαραβέλος, η Ευρώπη αποτελεί τον μεγαλύτερο πιστωτή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα κράτη της να κατέχουν αμερικανικά ομόλογα και μετοχές συνολικής αξίας περίπου 8 τρισ. δολαρίων, ποσό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο που κατέχει συνολικά ο υπόλοιπος κόσμος.

«Κατά πάγια πρακτική, δεν σχολιάζουμε ενδεχόμενες επικοινωνίες της τράπεζας με κυβερνητικούς αξιωματούχους», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank. «Η ερευνητική μας δραστηριότητα λειτουργεί ανεξάρτητα και, συνεπώς, οι απόψεις που διατυπώνονται σε μεμονωμένες εκθέσεις δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τη θέση της διοίκησης».

Ο Σαραβέλος ανέφερε επίσης ότι τα δανέζικα συνταξιοδοτικά ταμεία ήταν από τους πρώτους θεσμικούς επενδυτές που περιόρισαν την έκθεσή τους στο δολάριο την περασμένη χρονιά. Ενδεικτικά, το AkademikerPension, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 25 δισ. δολάρια σε αποταμιεύσεις ακαδημαϊκών, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ρευστοποιήσει τις τοποθετήσεις του σε αμερικανικά ομόλογα έως το τέλος του μήνα, επικαλούμενο ανησυχίες πως οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δημιουργήσει πιστωτικούς κινδύνους που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Στο τέλος του 2025, το ταμείο κατείχε αμερικανικά κρατικά ομόλογα αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η γεωοικονομική σταθερότητα της δυτικής συμμαχίας κλονίζεται σε υπαρξιακό επίπεδο, δεν είναι αυτονόητο γιατί οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν πρόθυμα να επωμίζονται αυτόν τον ρόλο», έγραψε ο Σαραβέλος. «Οι πρόσφατες εξελίξεις ενδέχεται να επιταχύνουν περαιτέρω την αναπροσαρμογή του δολαρίου».

Στο παρελθόν, ο Σαραβέλος έχει προβλέψει εξασθένηση του δολαρίου λόγω της ανόδου των αποδόσεων εκτός ΗΠΑ, έχει προειδοποιήσει ότι οι αγορές υποτιμούν τους κινδύνους για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και έχει προτείνει στην κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει τη «μη βιώσιμη» δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ενισχύοντας τη ζήτηση για αμερικανικά ομόλογα από την εγχώρια αγορά.

