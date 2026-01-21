Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Ξηλώθηκε» μπαλκόνι στην Πάτρα

127 χλμ οι ριπές του ανέμου στην περιοχή Ρωμανός

Περιοχές της Πάτρας βρίσκονται για ακόμη μία φορά στην κορυφή του πίνακα του meteo με τις μέγιστες ριπές ανέμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026:

Η υψηλότερη καταγραφή ήταν στην Πάτρα, στην περιοχή Ρωμανός με 127 km/h.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει αυτή την ώρα την Αττική η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα.



Άλλες περιοχές με ισχυρές ριπές περιλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο Πάτρας (119 km/h) και το Ξυλόσκαλο Σαμαριάς (113 km/h).

«Ξηλώθηκε» μπαλκόνι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν οι ισχυροί άνεμοι που «σφυροκοπούν» την πόλη προκάλεσαν ζημιές σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Γοργοποτάμου.

Το μεγαλύτερο τμήμα από τα κάγκελα του μπαλκονιού αποκολλήθηκε, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους περαστικούς και τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

