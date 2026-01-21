Ποινίκη δίωξη σε συλληφθέντες για τις πειραγμένες αντλίες

Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δεκατρείς συλληφθέντες για τις «πειραγμένες» αντλίες σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα και αλλες περιοχές.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για: διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών , διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Για την υπόθεση, αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος ακόμη πέντε ατόμων.

