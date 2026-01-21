Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει αυτή την ώρα την Αττική η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα.

Παράλληλα σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας οι πολίτες μπορούν να δουν όλες τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είναι σε ισχύ λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, καθώς και την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο της επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

