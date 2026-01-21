Παραμεγδόβιος δρόμος: Το έργο που παραμένει στα χαρτιά

«Παραμεγδόβιος δρόμος», ένας δρόμος που στην ουσία δεν υπάρχει, όμως έτσι έχουν βαφτίσει το πέρασμα από τον ποταμό Μέγδοβα, που ενώνει την Ευρυτανία με τη Θεσσαλία.

Δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που περνούν μέσα από το ποτάμι, όταν η στάθμη του είναι χαμηλή, για να φτάσουν γρηγορότερα στον προορισμό τους.

Για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό είναι να υλοποιηθεί αυτό το έργο -που συζητείται όχι χρόνια αλλά σχεδόν δύο αιώνες- αρκεί να αναφέρουμε πως η οδική απόσταση από το τελευταίο χωριό της Ευρυτανίας μέχρι την Καρδίτσα θα ήταν περίπου μιάμιση ώρα, ενώ σήμερα απαιτούνται σχεδόν πέντε.

Τι χρειάζεται; Μια γέφυρα μόλις 20 μέτρων και ασφαλτόστρωση περίπου 15 χιλιομέτρων. Πρόσφατα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη, παραμένει άγνωστο όμως πότε θα υλοποιηθεί το έργο.

Τι είπαν οι οδηγοί και οι ντόπιοι στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

