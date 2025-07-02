ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι 9.309 «κόκκινοι» ΑΦΜ και το Μαξίμου

Ένα νέο αποκαλυπτικό e-mail που δείχνει πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολλές πτυχές οι οποίες δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας απέστειλε, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, ο Ευάγγελος Σημανδράκος, που είχε διατελέσει πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2022-2023, στις 30 Ιουνίου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με αυτό, στις πληρωμές του 2023 δεν εντάχθηκαν τελικά 9.309 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιδότηση, με το 63% μάλιστα να προέρχονται από την Κρήτη.

Στο e-mail περιλαμβάνονται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και δύο επιστολές – ενημερωτικά σημειώματα προς τον τότε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γ. Μπρατάκο, που τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταχθούν επίσης στη δικογραφία της υπόθεσης.

Από το υλικό της αλληλογραφίας, όπως αναφέρει η Καθημερινή, προκύπτει πως το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε ότι στις πληρωμές των ενισχύσεων του 2023 δεν εντάχθηκαν οι «δεσμευμένοι» ΑΦΜ, δηλαδή εκείνοι οι «κόκκινοι» ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Σημανδράκος είχε ενημερώσει δηλαδή το πρωθυπουργικό γραφείο με διαδοχικά σημειώματα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, κάτι που δείχνει πως το Μαξίμου γνώριζε το θέμα των «κόκκινων» ΑΦΜ και αφότου ενημερώθηκε συναίνεσε στο μπλοκάρισμα.

Τι λένε τα σημειώματα

Συγκεκριμένα, στα ενημερωτικά σημειώματα προς τον κ. Μπρατάκο ο κ. Σημανδράκος φέρεται να είχε αναφερθεί στις πληρωμές του 2023, τονίζοντας ότι «στην πληρωμή αυτή δεν καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 9.309 ΑΦΜ διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκ των οποίων οι 5.586 ΑΦΜ, δηλαδή το 63%, προέρχονταν από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Σημανδράκος αφού περιέγραψε συνολικά την κατάσταση του Οργανισμού και κυρίως τα ζητήματα εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε από τον κ. Μπρατάκο «να υπάρξει μια μεσολάβηση, η οποία θα οδηγήσει σε αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του Οργανισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το κύρος του και την εγκυρότητα του έργου του».

Κατόπιν ακολούθησαν δύο ενημερωτικού χαρακτήρα συναντήσεις του κ. Σημανδράκου, στις οποίες ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέπτυξε αναλυτικά την κατάσταση του Οργανισμού.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων είχε βρεθεί, μεταξύ άλλων, η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ του τότε προέδρου του Οργανισμού και του τότε υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, καθώς η ένταση μεταξύ τους είχε φτάσει στο σημείο να μη μιλάνε, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα της εποχής, ενώ υπήρξαν και δημόσιες αντεγκλήσεις που έδειχναν πως το κλίμα μεταξύ υπουργού και προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι χείριστο και ο Οργανισμός δεν μπορεί να δουλέψει έτσι.

Ουσιαστικά τότε το Μέγαρο Μαξίμου ανέλαβε έναν ρόλο «διαιτητή» για να πέσουν οι τόνοι προσώρας, καθώς η παραίτηση του κ. Σημανδράκου, λόγω της κόντρας του με τον υπουργό, ήταν τελικά θέμα χρόνου.

Στο e-mail περιγράφεται ότι ο κ. Σημανδράκος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 29 Δεκεμβρίου 2023 και αφού νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση στο Μαξίμου, στην οποία ενημέρωσε για την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, όπως ο ίδιος ακριβώς είχε αποφασίσει: να γίνουν οι καταβολές των ενισχύσεων, χωρίς τους «κόκκινους» ΑΦΜ να επηρεάσουν τις πληρωμές όσων είχαν τις προϋποθέσεις και ήταν απόλυτα νόμιμοι.

Η προσθήκη πάντως στοιχείων σε τέτοιες ογκωδέστατες δικογραφίες είναι κανόνας και όχι εξαίρεση, κάτι που κάνει το Μαξίμου εξαρχής πολύ επιφυλακτικό στις δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός οφείλει απαντήσεις

Ανακοίνωση με αφορμή το δημοσίευμα της «Καθημερινής» εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως «ο πρωθυπουργός οφείλει απαντήσεις για το πότε τον ενημέρωσε ο πιο στενός του συνεργάτης στο Μαξίμου για τα 9.309 “κόκκινα” ΑΦΜ στον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα “Καθημερινή”, με δύο επιστολές -ενημερωτικά σημειώματα, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, ενημέρωνε τον τότε Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο για την ύπαρξη 9. 309 “αμαρτωλών” ΑΦΜ, τα οποία μάλιστα εξαίρεσε από τις τότε πληρωμές.

Η υποκριτική παράσταση “δεν ήξερα, δεν γνώριζα”, που ο πρωθυπουργός ανεβάζει τις τελευταίες ημέρες, κατέβηκε με πάταγο. Το Μέγαρο Μαξίμου όχι μόνο ήταν ενήμερο για το πάρτι κακοδιαχείρισης και διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το κάλυπτε από τότε».

Στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ θέτει τα εξής ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό, που -όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη- είναι βαρύτατα εκτεθειμένος:

Δεν τον ενημέρωσε ο πιο στενός του συνεργάτης τότε στο Μαξίμου για την ύπαρξη των «αμαρτωλών» ΑΦΜ; Για ποια θέματα συζητούν στο Μαξίμου, αν όχι για κάτι τέτοιας σοβαρότητας;

Για ποιον λόγο επί δύο χρόνια σκέπαζε το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο;

«Οι σημερινές αποκαλύψεις -που όπως πληροφορούμαστε από την εφημερίδα “Καθημερινή” θα ενταχθούν στην επίμαχη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-, πιστοποιούν ότι το κύκλωμα κομματαρχών της Νέας Δημοκρατίας, ελεγκτών και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προστασία και κάλυψη στο ανώτατο επίπεδο της κυβέρνησης», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.