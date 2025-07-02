Με τον Πέτρο Φιλιππίδη να είναι απών από τη διαδικασία συνεχίζεται σήμερα η αγόρευση των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για τις απόπειρες βιασμού.

Φτάνοντας στο Εφετείο Αθηνών, ο συνήγορός του Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα υγείας στον κ. Φιλιππίδη. Σέβεται το θεσμικό ρόλο των συνηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία, αλλά για αυτόν είναι ένα τεράστιο βασανιστήριο να ακούει όλα αυτά τα ψεύδη σε βάρος του. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν παραβρίσκεται. Κανένας άλλος. Η υγεία του είναι μια χαρά».

Ερωτηθείς για τις δυο απαλλακτικές προτάσεις του εισαγγελέα, ο κ. Δημητρακόπουλος σημείωσε ότι «είναι πολύ θετικό, διότι ο συγκεκριμένος Εισαγγελέας έχει μια εμπειρία πάνω από 25 χρόνια στα ποινικά ακροατήρια, πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τους τακτικούς δικαστές, οι οποίοι ασχολούνται και με άλλους κλάδους του δικαίου, όπως είναι το εμπράγματο, το κληρονομικό και άλλοι κλάδοι. Με την εμπειρία που έχει, διατήρησε ισχυρές αμφιβολίες ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει διαπράξει αυτές τις δύο απόπειρες βιασμού. Και πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος ότι και μια ελάχιστη αμφιβολία να υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να αθωώνεται ο κατηγορούμενος. Διότι, επαναλαμβάνω, είναι μια αρχή και αξία του ποινικού δικαίου, είναι προτιμότερο να αφεθούν ελεύθεροι δέκα ένοχοι παρά να καταδικαστεί ένας αθώος. Αυτό σημαίνει νομικός πολιτισμός».

Ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη κλείνοντας είπε:

«Τα στοιχεία, βέβαια, της δικογραφίας τα ανέλυσε πολύ καλά ο κ. Εισαγγελέας και στις δύο υποθέσεις. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα τα οποία να θεμελιώνουν τις κατηγορίες σε βάρος του κ. Φιλιππίδη. Το ξαναλέω για μια ακόμα φορά. Είναι δύο αφηγήματα, είναι δύο καταθέσεις των γυναικών, οι οποίες καταγγέλλουν, και αυτές οι καταθέσεις επαναλαμβάνονται με πολλές αντιφάσεις από φίλες και συγγενείς. Δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό στοιχείο.

»Ενός συναδέλφου, χθες που αγόρευε, είναι ότι περιμένει όλη η ελληνική κοινωνία τη δικαίωση του metoo και η δικαίωση του metoo θα είναι η καταδίκη του κ. Φιλιππίδη. Τέτοια διλήμματα είναι ανεπίτρεπτα. Ούτε σε καφενεία δεν γίνονται διλήμματα. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κανόνες σε μια δίκη. Αν αυτούς τους κανόνες και τις αποδείξεις και τη δικονομία που πρέπει να τηρείται ακόμα και στην ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είτε είναι αθωωτική, είτε είναι καταδικαστική, αν καταλυθούν όλα αυτά, εν ονόματι ενός κινήματος το οποίο θέλει να καταδικάζονται οι άνθρωποι μόνο με την καταγγελία και να μη γίνεται ποινική διαδικασία, εάν συμβεί αυτό, καταρρέει το κράτος δικαίου που στη χώρα μας δεν αποφασίζει συναισθηματικά, αλλά με στοιχεία. Την αγάπη μου στον Ανδρέα Μικρούτσικο».

