Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία λόγω των εκτροχιασμών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας κάλεσε σε εθνική απεργία ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μετά από τρεις εκτροχιασμούς μέσα σε δύο ημέρες, που προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

Την Τρίτη, ένα τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη, στην Καταλωνία, όταν έπεσε σε κατεστραμμένο τοιχίο υποστήριξης λόγω έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μηχανοδηγού και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων επιβατών.

Ο εκτροχιασμός αυτός ακολούθησε μια σύγκρουση τρένων την Κυριακή κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία Κόρντομπα, όπου σκοτώθηκαν 43 άνθρωποι, σε ένα από τα πιο σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας κάλεσε σήμερα σε εθνική απεργία ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, έπειτα από τρεις εκτροχιασμούς μέσα σε δύο ημέρες που προκάλεσαν σύγκρουση και τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο μηχανοδηγοί.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε χθες, Τρίτη, κοντά στη Βαρκελώνη στην Καταλωνία αφού έπεσε σε τοιχίο υποστήριξης το οποίο είχε καταρρεύσει στις ράγες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε μετά τη σύγκρουση δύο τρένων την Κυριακή κοντά στην Αδαμούθ, στη νότια επαρχία Κόρντομπα σε ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Ένας μηχανοδηγός ήταν μεταξύ των 43 ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

Ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε χθες στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελώνης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, όταν ένας βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ένωση μηχανοδηγών SEMAF.

Η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif με επιστολή της τον Αύγουστο για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που έχει δει το Reuters, λέγοντας ότι λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ρεύματος προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα σε αρκετές από τις γραμμές του δικτύου υψηλής ταχύτητας.

Η απεργία είναι αποτέλεσμα «της συναισθηματικής φόρτισης των μηχανοδηγών μετά τον θάνατο δύο συναδέλφων τους αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε στο Telecinco.

Είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει τους μηχανοδηγούς να ακυρώσουν την απεργία τους αφού οι δύο από τους τρεις εκτροχιασμούς προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και δεν είχαν καμία σχέση με την κατάσταση των σιδηροτροχιών.

Τα συνεργεία διάσωσης που συμμετέχουν στις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούθ εντόπισαν άλλον έναν νεκρό ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 43, καθώς εισήλθαν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, που ανήκει στην ισπανική κρατική εταιρεία Renfe, όπου βρισκόταν και το καφέ του συρμού, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Και 43ος νεκρός

Η δημόσια υπηρεσία CID ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ένας ακόμη νεκρός, ο 43ος, εντοπίστηκε στον τόπο της καταστροφής, ενώ οι σοροί άλλων 41 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Στη διάρκεια της νύκτας είχαν χρησιμοποιήσει γερανούς για να απομακρύνουν ένα από τα τελευταία βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκε, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική κοινοπραξία Iryo. Ο Πουέντε δήλωσε ότι ο χρόνος ανάμεσα στον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση ήταν μόλις εννέα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για τους μηχανοδηγούς να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πέδησης. Οι αρχές είχαν πει προηγουμένως πως η διαφορά ήταν 20 δευτερόλεπτα.

Ηχογραφήσεις των κλήσεων ανάμεσα στον μηχανοδηγό του τρένου της Iryo και το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη υποδηλώνουν πως εκείνος και οι επιβάτες που ταξίδευαν στα πρώτα πέντε βαγόνια δεν είχαν συνειδητοποιήσει αρχικά ότι σημειώθηκε σύγκρουση με άλλο τρένο, ανέφερε ο Πουέντε. Μόνο αφού κατέβηκε από το τρένο για να το επιθεωρήσει και να δει τη ζημιά που είχαν πάθει τα τελευταία βαγόνια έκανε άλλη μια κλήση για να ζητήσει να σταλούν ασθενοφόρα.

Η Adif ανακοίνωσε σήμερα ότι μείωσε ακόμη περισσότερο το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελώνη, αφού ένας μηχανοδηγός ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές ράγες είναι σε άσχημη κατάσταση σε ένα τμήμα μήκους 78 χιλιομέτρων.

Χθες Τρίτη η εταιρεία είχε δώσει εντολή στους μηχανοδηγούς να περιορίσουν την ταχύτητά τους λόγω ανησυχιών για την κατάσταση στις ράγες. Η ομάδα συντήρησης της εταιρείας εργάστηκε όλη τη νύχτα για να επιθεωρήσει τις ράγες και διαπίστωσε τέσσερα σημεία που χρειάζονται επισκευή, ανέφερε η Adif σε ανακοίνωσή της.

Τα δυστυχήματα προκαλούν χάος για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν το τρένο από και προς τη δουλειά τους και για τους ταξιδιώτες, που αναζητούν εναλλακτικές. Τα περιφερειακά τρένα στην Καταλωνία ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία τους ώστε να επιτραπούν επιθεωρήσεις στις ράγες μετά τις πρόσφατες καταιγίδες.

Η Renfe ανήρτησε φωτογραφία του προέδρου της Άλβαρο Φερντάντεθ Χερέδια που χρησιμοποιεί μια λεωφορειακή γραμμή αντικατάστασης καθώς επιστρέφει στη Μαδρίτη από την Ανταμούθ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.