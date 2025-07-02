Στις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή των χρημάτων από όσους έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται.

Ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε, επίσης, ότι για πρώτη φορά θα προηγηθούν έλεγχοι πριν από τις πληρωμές στους τομείς της μελισσοκομίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι αριθμοί που καταγράφηκαν σε αυτές τις περιπτώσεις απέχουν σημαντικά από κάθε ρεαλιστικό μέτρο».

«Για πρώτη φορά δεν πληρώνουμε τη βιολογική κτηνοτροφία και την ελληνική μελισσοκομία, ακριβώς γιατί οι αριθμοί, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ήταν πολύ μακριά από την όποια αποδεκτή πραγματικότητα. Για πρώτη φορά λοιπόν, θα γίνουν έλεγχοι πριν από αυτή την πληρωμή. Αυτοί οι έλεγχοι θα είναι ο οδηγός προκειμένου και σε οποιοδήποτε άλλον έλεγχο να έχουμε ένα βασικό δεδομένο σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προτεραιότητα να ανακτήσουμε τα χρήματα»

Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε πως πρέπει να κλείσουν αυτές οι παθογένειες που προέρχονται από το παρελθόν, ενώ το ζήτημα που πλέον προκύπτει ως πρώτη προτεραιότητα είναι η άμεση επιστροφή των χρημάτων που κάποιοι έχουν πάρει παράνομα.

Όπως ενημέρωσε αυτή είναι μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και μάλιστα υπογράμμισε με αυστηρό ύφος πως «όποιος δηλώνει κάτι ψευδές και τώρα θα βρεθεί με πολύ βαριές ποινικές ευθύνες».

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό, όπως ανέφερε, είναι να συνεχιστούν οι ροές όλων αυτών των ευρωπαϊκών πόρων προς τους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός ήδη από προχθές έχει ανακοινώσει τη σύσταση μιας ειδικής ομάδας με συμμετέχοντες την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας. Δηλαδή θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ διαφορετικών υπουργείων προκειμένου να ανακτηθούν τα χρήματα από αυτούς που πήραν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Ερωτηθείς για το πώς θα εντοπίζονται όσοι πήραν παράνομα χρήματα και ποιο είναι το σχέδιο, ο Κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «η διαδικασία προβλέπεται και από την ενωσιακή αλλά και από την εθνική νομοθεσία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι στη βάση αυτής της συγκεκριμένης πρόβλεψης πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει συγκεκριμένη ομάδα, η οποία ανακοινώθηκε».

Διευκρίνισε ότι θα υπάρξουν πολύ γρήγορα ορατά αποτελέσματα, καθώς θεωρεί ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται θα βρεθούν με τη δικαστική διερεύνηση, η οποία ήδη υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά θεωρώ δεδομένο και με τη διοικητική διερεύνηση, η οποία θα ακολουθήσει.

Όπως δήλωσε, αναφορικά με τα ζώα και τα χωράφια, υπάρχει σήμερα το monitoring, που μέσω ενός δορυφόρου καταγράφει την καλλιεργούμενη έκταση και μπορεί να καταγράψει και τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που υπάρχει στο χωράφι εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Η γεωργία σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να ελεγχθεί» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο υπάρχουν διάφορα κενά, τα οποία εντοπίζονται σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα δεν υπήρχαν βοσκοτοπικοί χάρτες (δεν υπήρχε κτηματολόγιο το οποίο ήταν απαραίτητο για τους βοσκοτοπικούς χάρτες), δασικοί χάρτες κλπ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις ενέργειες της κυβέρνησης, λέγοντας πως «το γεγονός ότι τελικά θα ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΑΑΔΕ είναι μια κεντρική κυβερνητική επιλογή, η οποία δείχνει ότι θέλουμε να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας, μιας και η ΑΑΔΕ αποδεδειγμένα όλα αυτά τα χρόνια έχει πιστοποιήσει μέσα από την πορεία της και το υψηλό επίπεδο διασταύρωσης των ελέγχων και των πραγματικών ελέγχων, αλλά και το εσωτερικού ελέγχου».

Πηγή: skai.gr

