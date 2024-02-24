Λογαριασμός
Ο «χάρτης» πληρωμών από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου: Τι θα πληρώσουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Αναλυτικά οι πληρωμές 

εφκα πληρωμές

Συνολικά 2.339.829.597 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.194.373 δικαιούχους, από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

– από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 18.600.000 ευρώ σε 860 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

– στις 26 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Μαρτίου 2024 (1.115.390.512 ευρώ σε 2.366.582 δικαιούχους),

– στις 28 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Μαρτίου 2024 (1.134.339.085 ευρώ σε 1.741.031 δικαιούχους) και

– στις 29 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν οι προκαταβολές συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Μαρτίου 2024 (5.000.000 ευρώ σε 14.500 δικαιούχους).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 19 εκατ. ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 19 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 1,5 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,

– 17 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

– 10 εκατ. ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: πληρωμές ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ
