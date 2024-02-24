Συνολικά 2.339.829.597 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.194.373 δικαιούχους, από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

– από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 18.600.000 ευρώ σε 860 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

– στις 26 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Μαρτίου 2024 (1.115.390.512 ευρώ σε 2.366.582 δικαιούχους),

– στις 28 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Μαρτίου 2024 (1.134.339.085 ευρώ σε 1.741.031 δικαιούχους) και

– στις 29 Φεβρουαρίου 2024, θα καταβληθούν οι προκαταβολές συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Μαρτίου 2024 (5.000.000 ευρώ σε 14.500 δικαιούχους).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 19 εκατ. ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 19 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 1,5 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα,

– 17 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

– 10 εκατ. ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

