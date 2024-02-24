ΔΥΠΑ- Πρωτοψάλτης: Έρχεται νέο πρόγραμμα με 20.000 θέσεις εργασίας

Την έναρξη ενός νέου προγράμματος επτάμηνης απασχόλησης για 20.000 νέους με τον βασικό μισθό ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα επιδοτήσει το 100% του μισθού και των εισφορών προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν την εργασιακή εμπειρία, που χρειάζονται και στη συνέχεια να διεκδικήσουν με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις την ανέλιξή τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα τρέξει μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.

«Η ΔΥΠΑ επενδύει στον άνθρωπο, επενδύει στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Δε θέλουμε να δίνουμε επιδόματα, θέλουμε να βοηθάμε τον κόσμο να βρίσκει δουλειά. Τα προγράμματά μας έχουν δώσει δουλειά σε πάνω από 160.000 ανθρώπους τα τελευταία 4,5 χρόνια» ανέφερε ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπ. Πρωτοψάλτης.

«Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, που θα αφορά την πρόσληψη νέων για επτά μήνες, να αποκτήσουν την εμπειρία, που χρειάζονται, εμείς θα επιδοτήσουμε το 100% του μισθού και των εισφορών και το πρόγραμμα αυτό θα αφορά 20.000 νέους», τόνισε σχετικά με το νέο αυτό πρόγραμμα, που έρχεται το επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα διαρκεί επτά μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους, ως εξής:

Εργοδότες με προσωπικό έως 3 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων: 1

Εργοδότες με προσωπικό έως 4-9 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων: 2

Εργοδότες με προσωπικό έως 10-19 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων: 3

Εργοδότες με προσωπικό έως 20-30 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων: 5

Εργοδότες με προσωπικό έως 31-50 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων: 8

Εργοδότες με προσωπικό άνω των 50 ατόμων – Ανώτατος αριθμός ωφελούμενων: Το 20% του απασχολούμενου προσωπικού ή έως 20 άτομα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, στο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.