Ανετράπη νταλίκα στην Αθηνών -Λαμίας: Από τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ η κίνηση των οχημάτων

Μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί οχημάτων που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, καθώς έχει ανατραπεί νταλίκα στο ύψος του Αυλώνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (24/2), ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας από τις δύο λωρίδες, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από την δεξιά λωρίδα, αλλά και από την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

