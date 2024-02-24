Ανετράπη νταλίκα στην Αθηνών -Λαμίας: Από τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ η κίνηση των οχημάτων

Μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί οχημάτων που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, καθώς έχει ανατραπεί νταλίκα στο ύψος του Αυλώνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (24/2), ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας από τις δύο λωρίδες, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από την δεξιά λωρίδα, αλλά και από την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.
Πηγή: ΕΡΤ
