Συνελήφθησαν άλλοι πέντε Κροάτες για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια - Προσπάθησαν να διαφύγουν στην Ιταλία Ελλάδα 08:46, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι πέντε Κροάτες, ηλικίας 25, 41,29, 25 και 31 ετών ήταν έτοιμοι να πάρουν το πλοίο με προορισμό το λιμάνι Μπάρι αλλά τελικά δεν κατάφεραν να δικαιολογήσουν τον λόγο και τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα