Ασπρόπυργος: Ισχυρή έκρηξη βόμβας – Εκτεταμένες ζημιές σε πέντε σπίτια και 10 αυτοκίνητα Ελλάδα 08:00, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δεν βρέθηκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, γεγονός σημαίνει ότι πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύος με βραδύκαυστο φυτίλι και κοινό πυροκροτητή